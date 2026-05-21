Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκε ποσότητα “μαμούθ” λαθραίων καπνικών – 157.000 τσιγάρα και πάνω από 50 κιλά καπνού

Συνελήφθη χθες (20 Μαΐου 2026) το μεσημέρι, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας, ένας ημεδαπός άνδρας για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος άνδρας εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.620- πακέτα τσιγάρων (δηλαδή 32.400 τεμάχια τσιγάρα) και

549- συσκευασίες καπνού, συνολικού βάρους 17 κιλών και 660 γραμμαρίων,

τα οποία δεν έφεραν ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί.

Επίσης, από την κατοχή του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 3.900 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Από έρευνες που έγιναν σε μία ακόμα οικία που χρησιμοποιούσε, σε άλλο όροφο του ίδιου οικήματος, αλλά και σε οικία που χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» στην ίδια περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

6.230 πακέτα τσιγάρων, (δηλαδή 124.600 τεμάχια τσιγάρα) και

1.130- συσκευασίες καπνού, συνολικού βάρους 33 κιλών και 900

γραμμαρίων,

τα οποία δεν έφεραν ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.