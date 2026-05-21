Παύλος Ασλανίδης: “Αντί να ασχολούμαστε με τη δίκη, ασχολούμαστε με το κόμμα Καρυστιανού”

O πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, φιλοξενήθηκε στον FM100 και την εκπομπή «Θέσεις και Απόψεις», σχολιάζοντας τις τελευταίες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών.

Αναφερόμενος στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με τη Μαρία Καρυστιανού και τα σενάρια δημιουργίας πολιτικού φορέα, ο κ. Ασλανίδης δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα, στο Μαξίμου ανοίξανε σαμπάνιες».

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τη μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης από την ουσία της υπόθεσης, σημειώνοντας:

«Αντί να ασχολούμαστε με τη δίκη, ασχολούμαστε με το κόμμα Καρυστιανού».