Ράνια Θρασκιά: Σε καθεστώς οικονομικής ασφυξίας οι επιχειρήσεις εστίασης στη Θεσσαλονίκη

Η Ράνια Θρασκιά, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, αναδεικνύοντας την πρωτοφανή κρίση βιωσιμότητας που πλήττει τον κλάδο της εστίασης στη Θεσσαλονίκη.

Όπως επισημαίνεται από τη Ράνια Θρασκία, με βάση στοιχεία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης (Ο.Ε.Ε.Θ.), το λειτουργικό κόστος έχει εκτοξευθεί ανεξέλεγκτα. Η ενέργεια παρουσιάζει αύξηση 180-220% συγκριτικά με το 2019, οι πρώτες ύλες και προμήθειες40-60% λόγω πληθωρισμού, και τα ενοίκια έως 50% την τελευταία τριετία. Η εκρηκτική αυτή άνοδος, σε συνδυασμό με τη μείωση του τζίρου κατά 25-35%, οδηγεί τις επιχειρήσεις σε οικονομική ασφυξία.

Επιπλέον, η βουλευτής τονίζει πως η κυβερνητική φορολογική πολιτική έχει οδηγήσει 1 στις 4 επιχειρήσεις της πόλης σε κλείσιμο ή αναστολή λειτουργίας τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ ο κλάδος «αιμορραγεί» σε θέσεις εργασίας, έχοντας ήδη απολέσει εκτιμώμενα 35.000-50.000 εργαζόμενους πανελλαδικά από το 2022.

Κατόπιν τούτων, η βουλευτής ερωτά τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για τον εξορθολογισμό του φορολογικού πλαισίου και αν σκοπεύουν να θεσμοτήσουν ένα νέο, δικαιότερο και αποτελεσματικότερο πλαίσιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακόμα, ερωτά ποια συγκεκριμένα μέτρα εξετάζονται για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, με σκοπό τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Ανάπτυξης

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Θέμα: «Σε καθεστώς οικονομικής ασφυξίας οι επιχειρήσεις εστίασης στη Θεσσαλονίκη – Ανάγκη για άμεσα μέτρα στήριξης»

Ο κλάδος της εστίασης στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή κρίση βιωσιμότητας. Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης (Ο.Ε.Ε.Θ.), η κατάσταση έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, «το λειτουργικό κόστος έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα που απειλούν τη βιωσιμότητα ακόμη και των υγιών επιχειρήσεων: H ενέργεια έχει αυξηθεί κατά 180-220% σε σχέση με το 2019, οι πρώτες ύλες και προμήθειες κατά 40-60% λόγω πληθωρισμού, και τα ενοίκια έως και 50% την τελευταία τριετία. Αυτή η εκρηκτική άνοδος των δαπανών συνδυάζεται με μια ανησυχητική κάμψη του μέσου τζίρου κατά 25-35% σε πραγματικές τιμές, γεγονός που έχει συρρικνώσει το καθαρό περιθώριο κέρδους σε μονοψήφια ή και αρνητικά επίπεδα.»

Επιπρόσθετα, η κυβερνητική φορολογική πολιτική «οδηγεί 1 στις 4 επιχειρήσεις της πόλης στο κλείσιμο ή σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας τα τελευταία τρία χρόνια και εκατοντάδες επαγγελματίες να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Την ίδια στιγμή, ο κλάδος της εστίασης ‘’αιμορραγεί’’ σε θέσεις εργασίας, έχοντας ήδη απολέσει εκτιμώμενα 35.000-50.000 εργαζόμενους πανελλαδικά από το 2022.»

Επειδή η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απαιτεί ένα σταθερό και δίκαιο περιβάλλον.

Επειδή η συσσώρευση οφειλών καθιστά αναγκαία την παροχή ρευστότητας και διευκολύνσεων.

Επειδή η Πολιτεία οφείλει να αξιολογεί τα δημοσιονομικά δεδομένα με γνώμονα την κοινωνική ανταποδοτικότητα και τη διατήρηση της απασχόλησης.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για τον συνολικό εξορθολογισμό του φορολογικού πλαισίου, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων; Προτίθενται να προχωρήσουν στη θεσμοθέτηση ενός νέου, δικαιότερου και αποτελεσματικότερου πλαισίου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, δεδομένου ότι τα μέχρι σήμερα υφιστάμενα σχήματα και εργαλεία έχουν αποτύχει να προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση και να αποτρέψουν την οικονομική ασφυξία των επιχειρήσεων εστίασης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εν γένει; Αν ναι, ποιο είναι αυτό; Ποια συγκεκριμένα μέτρα στήριξης εξετάζονται για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων εστίασης, με σκοπό τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη;

Ράνια Θρασκιά

Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας