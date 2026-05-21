Ζαχάροβα για τη δίωξη των ΗΠΑ κατά του Ραούλ Κάστρο: “Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε στήριξη στην Κούβα”

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παράσχει ενεργή στήριξη στην Κούβα παρά τις απόπειρες των Ηνωμένων Πολιτειών να εκφοβίσουν και να σφίξουν τη «θηλιά των κυρώσεων» γύρω από το νησί αυτό, το οποίο έχει κομμουνιστικό καθεστώς, ενώ πρόσθεσε ότι η Μόσχα διατηρεί επαφή με την Αβάνα για όλα τα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες, Τετάρτη, κατηγορίες για φόνο σε βάρος του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο, σε μια μείζονα κλιμάκωση στην εκστρατεία της Ουάσινγκτον εναντίον της Κούβας, όπου οι κομμουνιστές του Κάστρο βρίσκονται στην κυβέρνηση αφότου ο εκλιπών αδελφός του, ο Φιντέλ Κάστρο, είχε ηγηθεί της επανάστασης το 1959.

Η αναφορά της Ζαχάροβα στην Κούβα

«Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε την πιο ενεργή στήριξη στον αδελφό κουβανικό λαό στη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Επαναλαμβάνουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας με την Κούβα και καταδικάζουμε κατηγορηματικά οποιεσδήποτε απόπειρες χονδροειδούς ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους, εκφοβισμού και χρήσης παράνομων μονομερών περιοριστικών μέτρων, απειλών και εκβιασμού».

Η Ζαχάροβα δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για την υποστήριξη που θα παράσχει η Ρωσία, όμως δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν «τη μισαλλοδοξία τους προς οποιαδήποτε μορφή διαφωνίας και μια κυνική εφαρμογή του αναβιώσαντος Δόγματος Μονρόε».

«Διατηρούμε επαφή με την Κούβα σε όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τις δύο χώρες μας», δήλωσε ακόμα η Ζαχάροβα απαντώντας σε ερώτηση του Reuters.

Η Ζαχάροβα απέρριψε επίσης πληροφορία του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios ότι η Κούβα έχει παραλάβει από τη Ρωσία και το Ιράν περισσότερα από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να επιτεθεί ενδεχομένως σε αμερικανικά συμφέροντα, χαρακτηρίζοντας το σχετικό άρθρο κατασκευασμένη βολή σ’ ένα πόλεμο πληροφοριών.