Τρύφων Αλεξιάδης: Θα συνεργαστούμε με τους πάντες για τη δημιουργία μιας μεγάλης προοδευτικής ενότητας

Μήνυμα ενότητας και πολιτικής αντοχής του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο Τρύφων Αλεξιάδης, μέλος Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Newsroom. Όπως τόνισε, παρά τις πιέσεις και τους σχεδιασμούς «πολλών παραγόντων εδώ και χρόνια», ο ΣΥΡΙΖΑ «υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει», εκπροσωπώντας όπως είπε, ένα ιστορικό ρεύμα της Αριστεράς.

Ο κ. Αλεξιάδης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος σε «ασυνέπειες» του κόμματος σε ζητήματα συνεργασιών, φέρνοντας ως παράδειγμα τη στάση του στις διαδικασίες της ΓΣΕΕ. Υποστήριξε ότι ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο της προοδευτικής παράταξης θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει «πολύ μεγαλύτερη διαφορά» και όχι «μία ψήφο», όπως επιδιώκει όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει συνεργασίες «με όλους», ακόμη και με τον Αλέξη Τσίπρα και τον νέο φορέα που αναμένεται να παρουσιάσει το πολιτικό του κάλεσμα στις 26 του μηνός. «Αν δεν δώσεις στον κόσμο κυβερνητική διέξοδο, δεν έχει νόημα να μαλώνουμε για τη δεύτερη και την τρίτη ψήφο», σημείωσε.

Αναφερόμενος στα εσωκομματικά, ο κ. Αλεξιάδης απέρριψε τα σενάρια μαζικών αποχωρήσεων στελεχών, καλώντας «να γίνει ρεπορτάζ» για να φανεί πόσοι τελικά θα φύγουν.

Για το ζήτημα της διαγραφής του Παύλου Πολάκη, έκανε λόγο για «πολιτικό ανέκδοτο», ειδικά μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής του πρώην γραμματέα Στέργιου Καπάκη, η οποία, όπως είπε, περιέχει πολύ σοβαρότερες αναφορές από εκείνες που αποδόθηκαν στον κ. Πολάκη.

Ολοκληρώνοντας, ο Τρύφων Αλεξιάδης επανέλαβε ότι στόχος είναι η συγκρότηση μιας «μεγάλης προοδευτικής ενότητας» που θα μπορέσει να διεκδικήσει κυβερνητικό ρόλο, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

ΣΥΡΙΖΑ Τρύφων Αλεξιάδης

