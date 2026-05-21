Νίκη: Ποια είναι η πραγματική εθνική γραμμή στα ελληνοτουρκικά; Τα “ήρεμα νερά” ή η προετοιμασία για κρίση;

Η κυβέρνηση «εμφανίζεται με διπλή γραμμή» στα ελληνοτουρκικά, υποστηρίζει με ανακοίνωσή της η «Νίκη» και ζητά «ενιαία εθνική γραμμή» και «αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας».

«Την ώρα που η κυβέρνηση εμφανίζεται διχασμένη ανάμεσα στο “όλα καλά” με την Τουρκία του κ. Γεραπετρίτη και στις προειδοποιήσεις του κ. Δένδια, η ‘Αγκυρα συνεχίζει αταλάντευτα να προωθεί τη στρατηγική της “Γαλάζιας Πατρίδας” και τις αναθεωρητικές της βλέψεις.

Τι επιδιώκει; Ένα “παράθυρο ευκαιρίας” για να δημιουργήσει μια ελεγχόμενη κρίση, ώστε να σύρει την Ελλάδα σε διάλογο υπό καθεστώς πίεσης και εκβιασμών» αναφέρει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Και αντί η κυβέρνηση να εκπέμπει εθνική σοβαρότητα και ενιαία στρατηγική, εμφανίζεται με διπλή γραμμή και με δημόσιες διαφωνίες περί “ήρεμων νερών”.

Εν αρχή απαιτείται σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Τα κυβερνητικά στελέχη να κρατήσουν μακριά τα μικροκομματικά τους από τα εθνικά θέματα και να εργαστούν πάνω στην πάγια εθνική γραμμή και υπέρ της αναβάθμισης της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας».