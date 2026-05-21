Αχτσιόγλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καθετοποιημένη δομή και κεντρική διεύθυνση στο σκάνδαλο για τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ρουσφετάκια, δεν είναι καν ρουσφέτια. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια καλολαδωμένη μηχανή με καθετοποιημένη δομή και κεντρική διεύθυνση, για τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος προς όφελος φίλων, προνομιακών συνομιλητών και της ίδιας της κυβέρνησης», είπε η εισηγήτρια της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου, στη συζήτηση που εξελίσσεται στην ολομέλεια.

Η βουλευτής επισήμανε πως είναι οι δικογραφίες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που κάνουν λόγο για εγκληματική οργάνωση και γι΄αυτό, όπως κατήγγειλε, «η κυβέρνηση επέδειξε σπουδή να κόψει τον δρόμο στη διερεύνηση του σκανδάλου, με τελευταίο επεισόδιο την τροπολογία Φλωρίδη με την οποία επιχειρήθηκε να αφαιρεθούν ύπουλα αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να αποκλειστούν οι εντεταλμένοι Ευρωπαϊκοί Εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος των εμπλεκομένων βουλευτών». «Δεν σας βγήκε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το είδε και σας πρόλαβε. Σας έπιασε στην πραγματικότητα», είπε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Σε σχέση με τα δύο πρόσωπα, για τα οποία προτείνεται ειδική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης, η Έφη Αχτσιόγλου δήλωσε ότι «και η νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, επιβεβαιώνει τη συστηματική, δομημένη, επαναλαμβανόμενη παρέμβαση της κυβέρνησης στη διανομή των ενωσιακών επιδοτήσεων, με όχημα τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, για τα δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα, συνιστούν κόλαφο για την κυβέρνηση και αποκαλύπτουν σύστημα παρεμβάσεων, συνεννοήσεων στο οποίο συμμετέχουν οι δύο υπουργοί, με απώτερο σκοπό τον καθορισμό των επιδοτήσεων και την κατανομή των επιδοτήσεων με γνώμονα την εξυπηρέτηση κομματικών ή και προσωπικών συμφερόντων, είπε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.