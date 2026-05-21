MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αχτσιόγλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καθετοποιημένη δομή και κεντρική διεύθυνση στο σκάνδαλο για τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ρουσφετάκια, δεν είναι καν ρουσφέτια. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια καλολαδωμένη μηχανή με καθετοποιημένη δομή και κεντρική διεύθυνση, για τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος προς όφελος φίλων, προνομιακών συνομιλητών και της ίδιας της κυβέρνησης», είπε η εισηγήτρια της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου, στη συζήτηση που εξελίσσεται στην ολομέλεια.

Η βουλευτής επισήμανε πως είναι οι δικογραφίες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που κάνουν λόγο για εγκληματική οργάνωση και γι΄αυτό, όπως κατήγγειλε, «η κυβέρνηση επέδειξε σπουδή να κόψει τον δρόμο στη διερεύνηση του σκανδάλου, με τελευταίο επεισόδιο την τροπολογία Φλωρίδη με την οποία επιχειρήθηκε να αφαιρεθούν ύπουλα αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να αποκλειστούν οι εντεταλμένοι Ευρωπαϊκοί Εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος των εμπλεκομένων βουλευτών». «Δεν σας βγήκε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το είδε και σας πρόλαβε. Σας έπιασε στην πραγματικότητα», είπε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Σε σχέση με τα δύο πρόσωπα, για τα οποία προτείνεται ειδική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης, η Έφη Αχτσιόγλου δήλωσε ότι «και η νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, επιβεβαιώνει τη συστηματική, δομημένη, επαναλαμβανόμενη παρέμβαση της κυβέρνησης στη διανομή των ενωσιακών επιδοτήσεων, με όχημα τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, για τα δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα, συνιστούν κόλαφο για την κυβέρνηση και αποκαλύπτουν σύστημα παρεμβάσεων, συνεννοήσεων στο οποίο συμμετέχουν οι δύο υπουργοί, με απώτερο σκοπό τον καθορισμό των επιδοτήσεων και την κατανομή των επιδοτήσεων με γνώμονα την εξυπηρέτηση κομματικών ή και προσωπικών συμφερόντων, είπε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Έφη Αχτσιόγλου ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Χριστίνα Μπόμπα: Βγάζω περισσότερα χρήματα από τα social, είναι πιο επικερδές από το να δούλευα 9 με 5

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Η ανάρτηση Πλακιά για την μήνυση Καρυστιανού: Όσοι δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη ή στην αστυνομία τρέχουν πρώτα εκεί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Κρήτη: Αυτοκίνητο τούμπαρε στον ΒΟΑΚ – Στο νοσοκομείο ένα άτομο – Βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Άνδρας κρεμάστηκε με σχοινί πάνω από γραμμή του Προαστιακού στις Αχαρνές

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Φον ντερ Λάιεν για drones στη Βαλτική: Η άμεση ευθύνη ανήκει στη Ρωσία

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί