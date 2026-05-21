Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα: Πυκνοί καπνοί “έπνιξαν” την πολυκατοικία

Συναγερμός σήμανε σήμερα νωρίς το πρωί για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, η πυρκαγιά προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα όσο και στις γύρω κατοικίες.

Η περιοχή έχει γεμίσει από πυκνούς μαύρους καπνούς και στο σημείο επιχειρούν 6 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες, προκειμένου να την περιορίσουν.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την επιχείρηση κατάσβεσης και απεγκλωβισμού, ωστόσο δεν κατάφερε να συνδράμει λόγω των παρκαρισμένων οχημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά αρνιόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της, πιθανόν λόγω σοκ. Η ίδια μετά από ώρα απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες.