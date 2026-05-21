Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρό δίχρονο κοριτσάκι από θερμοπληξία, την ξέχασε ο πατέρας της στο αυτοκίνητο

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ισπανία με ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών να χάνει τη ζωή του από θερμοπληξία, όταν παρέμεινε για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα του, εν μέσω ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Μπριόν της Γαλικίας, όπου το παιδί υπέστη καρδιακή ανακοπή την Τετάρτη, μετά από πολύωρη παραμονή στο όχημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πατέρας του παιδιού ξέχασε να το αφήσει στον παιδικό σταθμό, καθώς αποσπάστηκε από τηλεφώνημα κατά τη διάρκεια της πρωινής διαδρομής.

Όπως μεταδίδουν ισπανικά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας άφησε τον μεγαλύτερο γιο της οικογένειας στο σχολείο, δέχθηκε τηλεφώνημα για επείγουσα ανάγκη στο μηχανουργείο όπου εργάζεται και κατευθύνθηκε απευθείας εκεί, παραλείποντας – σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία – να περάσει από τον παιδικό σταθμό της μικρής και να την αφήσει. Το παιδί παρέμεινε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, πίσω από φιμέ τζάμια, σε σημείο με περιορισμένη κίνηση πεζών. Η απουσία του δεν έγινε αντιληπτή μέχρι το μεσημέρι, όταν η μητέρα πήγε να παραλάβει την κόρη της από τον παιδικό σταθμό και ενημερώθηκε ότι το παιδί δεν είχε μεταφερθεί εκεί το πρωί.

Ο συναγερμός στην οικογένεια σήμανε λίγες ώρες αργότερα, όταν η μητέρα πήγε να παραλάβει το παιδί από τον παιδικό σταθμό και ενημερώθηκε ότι δεν είχε πάει εκεί το πρωί. Ο Πάμπλο Λάγκο, δήμαρχος του Μπριόν και επίσης φίλος αυτής της οικογένειας αναφέρει πως «εκείνη την ημέρα η διευθύντρια του παιδικού σταθμού ήταν σε αναρρωτική άδεια». Αυτό αλλοίωσε τη συνήθη λειτουργία του παιδικού σταθμού. Οι γονείς ειδοποίησαν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ωστόσο το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Όταν οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο αυτοκίνητο στο οποίο είχε κλειδωθεί το κοριτσάκι, η μικρή ακόμα ανέπνεε. Προσπάθησαν να την ανανήψουν, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Πέθανε από ασφυξία λόγω θερμοπληξίας.



Διερευνάται η υπόθεση

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές η οικογένεια λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη. Το δημοτικό συμβούλιο του Brión κήρυξε διήμερο πένθος στη μνήμη του παιδιού και ανακοίνωσε ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια, δηλώνοντας ότι θα διαθέσει όλους τους απαραίτητους δημοτικούς πόρους για τη στήριξή της.



Υψηλές θερμοκρασίες στην Ισπανία

Το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών για τον μήνα Μάιο. Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet προειδοποίησε ότι σε ορισμένες περιοχές της χώρας ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ακραίες θερμοκρασίες που παραπέμπουν περισσότερο σε μέσα καλοκαιριού, ενώ επισημαίνουν ότι τα τελευταία χρόνια οι περίοδοι έντονης ζέστης εμφανίζονται ολοένα και νωρίτερα.

Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, με συχνότερους καύσωνες και αυξημένο κίνδυνο μεγάλων δασικών πυρκαγιών.