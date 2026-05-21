Αλεξάνδρα Σδούκου: Η “θεσμικότητα” του ΠΑΣΟΚ, έγινε σόου με φέιγ βολάν

Στις τελευταίες εξελίξεις στη Βουλή, τη στάση της αντιπολίτευσης σε κρίσιμα ζητήματα θεσμών και εξωτερικής πολιτικής, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο MEGA news και στον 9,84 FM παράλληλα αναφέρθηκε, όπως είπε, στις αντιφάσεις και τις πρακτικές της αντιπολίτευσης, οι οποίες «δεν συνάδουν με τη σοβαρότητα που απαιτεί η δημοκρατία».

«Ευτελισμός και υπονόμευση»

Η κ. Σδούκου αναφερόμενη στα όσα ακολούθησαν την απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, υπογράμμισε πως «κάλεσαν στη συνεδρίαση, η οποία ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει πως είναι απόρρητη, τον διοικητή της ΕΥΠ, τον κ. Δεμίρη, και μετά κάνανε φέιγ βολάν διαλόγους και τους διέρρεαν δεξιά και αριστερά», τονίζοντας πως «δεν νοείται να στήνουν πηγαδάκια, να κάνουν κοπτοραπτική και να στήνουν ολόκληρο σόου» κάτι που δείχνει «πανικό και απελπισία». Η κ. Σδούκου σχολιάζοντας την αντίδραση του κ. Ανδρουλάκη που είπε «σιγά τι έγινε», σημείωσε πως πρόκειται για «ευτελισμό και υπονόμευση της ίδιας της κοινοβουλευτικής λειτουργίας».

Ποινικοποίηση χωρίς στοιχεία

Ερωτώμενη για την ψηφοφορία για σύσταση ειδικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης, η κ. Σδούκου ανέφερε ότι «το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια προσπάθεια από την αντιπολίτευση να μετατοπίσει τη συζήτηση, από την -πολιτική ατζέντα σε μια διαρκή συζήτηση για εξεταστικές και προανακριτικές, τονίζοντας πως «σε αυτή τη λογική δεν πρόκειται να μπούμε, ειδικά όταν μιλάμε για τόσο σοβαρές διαδικασίες που χρειάζονται συγκεκριμένα στοιχεία όπως: Ποια είναι η πράξη, ποια είναι η ζημία, πώς τεκμηριώνεται» προσθέτοντας πως «στην περίπτωση Λιβανού και Αραμπατζή, κάναμε αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα. Αξιολογήσαμε τα στοιχεία που υπήρχαν στη δικογραφία και δεν προέκυψαν ούτε στοιχεία ούτε ενδείξεις που να δικαιολογούν προκαταρκτική εξέταση». Όσον αφορά την διαφορετική προσέγγιση στις άρσεις ασυλίας των βουλευτών και στην σύσταση προανακριτικής, η κ. Σδούκου τόνισε πως «είναι εντελώς διαφορετικές διαδικασίες» και η αντιμετώπιση της κυβέρνησης δείχνει πως «ούτε φοβάται τον έλεγχο» αλλά ούτε θα αφήνει την δημόσια ζωή να γίνει απέραντο δικαστήριο.

Εξωτερική πολιτική με αυτοπεποίθηση αλλά όχι αφέλεια

Η κ. Σδούκου, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη στρατηγική των «ήρεμων νερών», σημείωσε ότι «η Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια κέρδισε χρόνο, σταθερότητα και διπλωματικό χώρο, αξιοποιώντας αυτή τη συνθήκη για να ισχυροποιηθεί σε όλα τα επίπεδα. Τα “ήρεμα νερά” δεν σημαίνουν ούτε αλλαγή γραμμής ούτε οποιαδήποτε έκπτωση στις πάγιες ελληνικές θέσεις. Δεν συζητάμε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων και αυτό παραμένει απολύτως σαφές. Δεν σημαίνουν ότι έχουν εξαλειφθεί οι ελληνοτουρκικές διαφορές. Σημαίνουν ότι μια υπεύθυνη χώρα επιδιώκει να μην παράγονται διαρκώς κρίσεις και εντάσεις, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας χωρίς να κάνει πίσω ούτε κατ’ ελάχιστον στα εθνικά της δίκαια» και αυτό «το έχουμε πετύχει». Όσον αφορά τις δηλώσεις του κ. Δένδια, η κ. Σδούκου τόνισε πως ο υπουργός Άμυνας που υλοποιεί τη στρατηγική του υπουργείο του, έχει το δικαίωμα να έχει το δικό του προσωπικό ύφος. Αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση τα ήρεμα νερά σημαίνουν εθνική αυτοπεποίθηση και όχι εθνική αφέλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ