Στην εκδήλωση της Καρυστιανού και το νέο κόμμα ο Παναγιώτης Ψωμιάδης: “Αυτό που λείπει σήμερα είναι η ελπίδα και η αλήθεια”

Το «παρών» στην εκδήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα δίνει και ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης.

Ο κ. Ψωμιάδης βρέθηκε έξω από τον κινηματογράφο Ολύμπιον, όπου έχει συγκεντρωθεί πλήθος πολιτών για την εκδήλωση της Μαρίας Καρυστιανού, και σε δήλωσή του ανέφερε: «Κάθε καινούργια προσπάθεια είναι και ελπιδοφόρα. Θεωρώ πως αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια και θέλω να πιστεύω πως αυτή η προσπάθεια της κας. Καρυστιανού να τα κουβαλήσει πάνω της».

Η παρουσία του πρώην νομάρχη Θεσσαλονίκης προκάλεσε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων, την ώρα που συνεχίζεται η προσέλευση του κόσμου έξω από το Ολύμπιον, όπου έχει στηθεί και γιγαντοοθόνη για όσους δεν θα καταφέρουν να μπουν στην αίθουσα της εκδήλωσης.