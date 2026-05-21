Μητσοτάκης: “Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα της χώρας για υποσχέσεις επιστημονικής φαντασίας”

Σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ασκώντας παράλληλα δριμεία κριτική στην αντιπολίτευση για «τοξικότητα» και ανέξοδες υποσχέσεις.

«Έχω κάνει συνειδητή επιλογή να μη συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης, αλλά να προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η πραγματική αγωνία των πολιτών αφορά την ακρίβεια και τις δυσκολίες της καθημερινότητας και όχι την ένταση της πολιτικής επικαιρότητας, σημειώνοντας πως «η επικαιρότητα στα ΜΜΕ δεν συναντιέται με τις προτεραιότητες των πολιτών».

Όπως είπε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στο κύμα ακρίβειας, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. «Θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ένα πράγμα δεν θα θέσω σε κίνδυνο: τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία ως «μέρισμα κοινωνικής προκοπής».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, λέγοντας ότι οι πολίτες αξιολογούν τους πολιτικούς με βάση τη συνέπεια λόγων και έργων και όσα υλοποιήθηκαν από τις δεσμεύσεις του 2023. Αναφέρθηκε ακόμη στις συνεχείς περιοδείες του ανά τη χώρα τα τελευταία επτά χρόνια, δηλώνοντας πως θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες. Από τη Σπάρτη ανακοίνωσε επίσης την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ενώ γνωστοποίησε ότι το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολείων θα φέρει το όνομα της αείμνηστης Μαριέττα Γιαννάκου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα έργα αποκατάστασης στον Μυστράς, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τον 29ο αρχαιολογικό χώρο που παραδίδεται αναβαθμισμένος στους πολίτες.

