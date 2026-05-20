Έλενα Ράπτη: Η στήριξη της μητρότητας και της μαιευτικής φροντίδας αποτελούν επένδυση για την κοινωνία

Στην εκδήλωση με τίτλο «Ένα εκατομμύριο περισσότερες μαίες», που διοργάνωσε το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με τον Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας, παρευρέθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στις μαίες και τους μαιευτές που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γυναίκα, στη μητέρα και στο νεογνό, προσφέροντας φροντίδα, ασφάλεια, στήριξη και αξιοπρέπεια στις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής.

Κατά την τοποθέτησή της, η Έλενα Ράπτη υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας συνεχίζει να εργάζεται για μια κοινωνία που στηρίζει έμπρακτα τη γυναίκα, τη μητρότητα, το παιδί και την οικογένεια, χωρίς αποκλεισμούς και ανισότητες.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της μαιευτικής φροντίδας και του καθοριστικού ρόλου των μαιών και μαιευτών στο σύστημα υγείας, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία επενδύει στην ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και στη διασφάλιση ποιοτικής φροντίδας για κάθε γυναίκα και κάθε παιδί.

