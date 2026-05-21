Το ΚΚΕ για τις επιθετικές κινήσεις των ΗΠΑ απέναντι στην Κούβα

Το ΚΚΕ, με ανακοίνωση που εξέδωσε, καταδικάζει «την προκλητική έκδοση από τις ΗΠΑ εντάλματος σύλληψης του ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης, Ραούλ Κάστρο, μια κίνηση με την οποία ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός δείχνει και πάλι τα “δόντια” του στον ηρωικό κουβανικό λαό, τον οποίο επιδιώκει εδώ και καιρό να στραγγαλίσει οικονομικά, με την επιβολή του εγκληματικού αποκλεισμού».

Σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι «προκλητική είναι και η αφωνία της ελληνικής κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού…».

Ειδικότερα αναφέρει:

«Το ένταλμα αφορά την κατάρριψη αεροσκαφών της οργάνωσης “Βrothers to the Rescue” το 1996, δηλαδή των μισθοφόρων της αντικουβανικής μαφίας του Μαϊάμι, που παραβίαζαν την κυριαρχία της Κούβας με τη στήριξη των μυστικών υπηρεσιών του αμερικανικού κράτους. Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται να προστεθεί στην αποστολή του αεροπλανοφόρου “USS Nimitz” και στις δηλώσεις του ίδιου του Τραμπ, που προϊδεάζουν για μια στρατιωτική ιμπεριαλιστική επέμβαση.

Συνολικά, οι εξελίξεις δείχνουν τη μόνιμη επιδίωξη του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, να χτυπήσει με όλα τα μέσα την κουβανική επανάσταση, που αποτέλεσε σημείο αναφοράς κι έμπνευσης όλων των λαών του κόσμου για την ανατροπή της σημερινής βαρβαρότητας και την οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας, χωρίς την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Προκλητική είναι και η αφωνία της ελληνικής κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού, που μάλιστα παριστάνουν ότι “κόπτονται” για το Διεθνές Δίκαιο, απέναντι στις προκλητικές κινήσεις των ΗΠΑ και σε αυτά που ετοιμάζουν.

Αυτές τις κρίσιμες ώρες για το λαό της Κούβας χρειάζεται να εκφραστεί η λαϊκή καταδίκη απέναντι στα εγκληματικά ιμπεριαλιστικά σχέδια, σε κάθε απόπειρα στρατιωτικής επέμβασης κατά της Κούβας και δίωξης του Ραούλ Κάστρο! Να εκφραστεί ακόμα πιο μαζικά η αλληλεγγύη του λαού μας, όλων των λαών του κόσμου στον γενναίο λαό της Κούβας. Η Κούβα δεν είναι μόνη της».