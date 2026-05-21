ΑΠΘ: Διεθνές Συνέδριο για τις σύγχρονες τάσεις στην Κλασική Φιλολογία από σήμερα στο ΚΕΔΕΑ

Ο Τομέας Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, διοργανώνει το 20ο Διεθνές Συνέδριο, με τίτλο: «Σύγχρονες Τάσεις στην Κλασική Φιλολογία».

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum, από την Πέμπτη 21 έως και το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στο ΚΕΔΕΑ, με τη συμμετοχή 20 μελετητών από διάφορα γνωστικά πεδία των αρχαιογνωστικών επιστημών. Η έναρξη των εργασιών θα γίνει την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 και ώρα 17:00, στο ΚΕΔΕΑ.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι ανακοινώσεις του συνεδρίου στοχεύουν στην ανάλυση της δομής του γραμματολογικού υπο-είδους, των γενεαλογικών δικτύων, των εθνικών οπτικών και των μεταβαλλόμενων προσλήψεων από κορυφαίους δημιουργούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε παρακειμενικά στοιχεία, όπως τίτλοι, εισαγωγές, υποσημειώσεις και πίνακες περιεχομένων.

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν ως ομιλητές διακεκριμένοι επιστήμονες, διεθνώς καταξιωμένοι για το έργο τους στην Κλασική Φιλολογία και τις ανθρωπιστικές επιστήμες εν γένει, μεταξύ των οποίων η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Amsterdam Irene de Jong, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Cambridge Richard Hunter, o Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Berkeley James I. Porter, η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Constanze Guthenke, η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας Judith E. Kalb. κ.ά.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν η Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια Ιωάννα Καραμάνου, ο Ομ. Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Αντώνιος Ρεγκάκος, κ.ά.

Την ευθύνη και τον συντονισμό του Συνεδρίου έχουν η Καθηγήτρια Irene de Jong, ο Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Σταύρος Φραγκουλίδης και ο Ομ. Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας Αντώνιος Ρεγκάκος.

Η θεματική του συνεδρίου είναι αφιερωμένη στην ιστορία των γραμματολογιών της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ήδη, κατά την αρχαιότητα, γινόταν λόγος για χρονολογικές υποδιαιρέσεις της λογοτεχνικής ιστορίας των ελληνικών γραμμάτων και είχαν διαμορφωθεί κανόνες από τους Αλεξανδρινούς φιλολόγους. Η ανάδυση, ωστόσο, της ιστορίας της ελληνικής λογοτεχνίας ως αυτόνομου υπο-είδους σημειώνεται στην Ευρώπη κατά τον 19ο αιώνα. Υπό την επήρεια του εθνικισμού, οι μελετητές της εποχής άρχισαν να συντάσσουν εθνικές γραμματολογίες, στρέφοντας παράλληλα το ενδιαφέρον τους προς την αρχαία ελληνική και τη λατινική γραμματεία, οι οποίες διδάσκονταν ευρέως, καθώς γίνονταν αντιληπτές ως κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Ένα από τα πρώτα δείγματα της τάσης αυτής αποτελεί το έργο του Friedrich von Schlegel, «Geschichte der Poesie der Griechen und Römer» (1798).

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, «παρόλο που οι κλασικές σπουδές και η ιστορία τους, κατά τον 19ο αιώνα, έχουν μελετηθεί επαρκώς, ο ειδικός ρόλος των γραμματολογιών δεν έχει τύχει ανάλογης προσοχής και συστηματικής μελέτης. Επιπλέον, ενώ ο εθνικισμός και η επίδρασή του στην κλασική φιλολογία έχουν διερευνηθεί διεξοδικά, η σύνδεσή τους με την ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο».

Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η αγγλική. Οι εργασίες του Συνεδρίου είναι ανοιχτές για το κοινό και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

H εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τον σύνδεσμο:

https://audiovisual.auth.gr/video/119096

Περισσότερες πληροφορίες: https://lit.auth.gr/research/conferences/trends-in-classics/20th-trends-in-classics-international-conference/