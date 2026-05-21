Ναταλία Δραγούμη: Έχω κόψει το κάπνισμα 23 χρόνια, αλλά έχω πακέτο στην τσάντα μου, δαγκώνω το τσιγάρο, δεν το ανάβω

Στην ανάγκη της να έχει ένα πακέτο με τσιγάρα στην τσάντα της παρά το γεγονός ότι δεν καπνίζει εδώ και 23 χρόνια, αναφέρθηκε η Ναταλία Δραγούμη, με την ηθοποιό να εξηγεί ότι βάζει το τσιγάρο στο στόμα της χωρίς να το ανάβει.

Το πρωί της Πέμπτης 21 Μαΐου, η Ναταλία Δραγούμη ήταν καλεσμένη στο «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να περιγράφει ένα περιστατικό με την ηθοποιό λίγο πριν βγουν στον αέρα. Όπως είπε η παρουσιάστρια, η Ναταλία Δραγούμη βρισκόταν στο πλατό με ένα τσιγάρο στο χέρι και τότε την ενημέρωσαν να μην το ανάψει, καθώς σε λίγο θα ξεκινούσε η εκπομπή. Τότε ήρθε η απάντηση της ηθοποιού «έχω να το ανάψω 23 χρόνια» που ξάφνιασε τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Όπως εξήγησε η Ναταλία Δραγούμη έχει να καπνίσει από όταν έμεινε έγκυος στην κόρη της, ωστόσο νιώθει την ανάγκη να έχει ένα πακέτο με τσιγάρα μαζί της. Αν και δεν το ανάβει ποτέ, σχολίασε ότι της αρέσει να προσφέρει τσιγάρα από το πακέτο της, ενώ μερικές φορές το δαγκώνει, χωρίς να το ανάβει.

Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός είπε: «Δεν ξέρω τι μου προσφέρει, έχω και πακέτο στην τσάντα μου, μου αρέσει να κερνάω. Έχω κόψει το κάπνισμα 23 χρόνια, από τότε που έμεινα έγκυος στην κόρη μου. Το έλεγα και μικρή, πως “όταν μείνω έγκυος θα το κόψω”. Μου προσφέρει την κίνηση; Δεν μου αρέσει να μου λες ότι “από εδώ και τώρα τέρμα”. Όλοι μου φέρνουν τασάκι, αλλά δεν μου έρχεται ποτέ η ανάγκη να το ανάψω, δεν είμαι σε πειρασμό. Έχω συγκεκριμένη μάρκα, θέλω να είναι συγκεκριμένη γεύση στο στόμα μου, παρ’ όλο που δεν το ανάβω. Το δαγκώνω, δεν το ρουφάω για να πεις ότι μπαίνει μέσα μου απειροελάχιστη νικοτίνη».

