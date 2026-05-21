Κοζάνη: Ζαρκάδι διέσχισε κολυμπώντας τη λίμνη Πολυφύτου, το κατέγραψε ψαράς με το κινητό του – Δείτε βίντεο

Μια σπάνια εικόνα καταγράφηκε χθες (20/5) στη λίμνη Πολυφύτου στην Κοζάνη, όταν ένα ζαρκάδι εθεάθη να κολυμπά για αρκετή ώρα στα νερά, επιχειρώντας να φτάσει στην απέναντι όχθη.

Το περιστατικό κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο ο επαγγελματίας αλιέας, ο οποίος βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στη λίμνη για ψάρεμα.

Παρακολουθώντας με την προσπάθειά του, είδε τελικά το ζαρκάδι να καταφέρνει να βγει σώο στην απέναντι πλευρά και να συνεχίζει την πορεία του προς την παραλίμνια περιοχή.

Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό που καταγράφεται μέσα σε λίγους μήνες στη λίμνη Πολυφύτου από επαγγελματία ψαρά. Παρόμοιες σκηνές είχαν σημειωθεί και τον Οκτώβριο του 2025, όταν μια αρκούδα είχε εντοπιστεί να κολυμπά στη λίμνη.



