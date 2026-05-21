Νίκος Ζιάγκος: Ήθελε ο δημοσιογραφίσκος να βγάλει την είδηση – Πολλά από αυτά ήταν μηνύσιμα, ποινικά κολάσιμα, αλλά το άφησα γιατί ήθελα ντόρο

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό» ήταν σήμερα ο Νίκος Ζιάγκος. Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε στον Γιώργο Λιάγκα και για τις δηλώσεις που είχε κάνει κάποτε για τις κατακτήσεις του στο γυναικείο φύλο.

«Εσύ ως ζεν πρεμιέ, προφανώς ήσουν και είσαι ένας πολύ ωραίος άντρας για την ηλικία σου, αλλά ως ανήσυχος, νέος ζεν πρεμιέ, είχες πολλές κατακτήσεις. Εγώ θα πω λοιπόν τώρα, κι άλλοι έχουν κατακτήσεις. Γιατί να αισθανθεί την ανάγκη ο Νίκος και να βγει να πει “ρε παιδιά, εγώ έχω πάει με τόσες γυναίκες, ερχόντουσαν είκοσι-είκοσι στο σπίτι μου, μου την πέφτανε γυναίκες φίλων μου”… Αυτά γιατί αισθάνθηκες την ανάγκη να τα πεις ας πούμε;», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Νίκος Ζιάγκος απάντησε: «Κοίτα να δεις κάτι. Αυτό ήταν ένα τρολάρισμα που έκανα, το ’11, το ’12 είχε βγει αυτό. Το οποίο βέβαια, όταν πέσεις σε μία φτηνοφυλλάδα, έτσι; Γιατί έτσι ήταν… Θα σου διαστρεβλώσει ό,τι και να πεις. Π.χ. ποτέ δεν είπα νούμερο.

Ποτέ δεν είπα νούμερο. Εγώ έκανα πλάκα! Μου έλεγε ο δημοσιογραφίσκος, “πέστε κάτι, χοντρύνετέ το, πέστε κάτι…” Ήθελε να βγάλει είδηση! “Ξέρουμε ότι έχετε πάει με πολλές;” Ναι, έχω πάει με πολλές γυναίκες. Δεν τις μετράμε, ναι. “Πόσες περίπου έχετε πάει;”, Λέω, πόσες είπε ο Σπαλιάρας; Για να τον τρολάρω τον Σπαλιάρα, που ‘χε πει εκείνο το τρελό νούμερο. Και λέω εγώ, αστειάκι… “Τρεις οκτακόσιες!”.

Και αυτός βάζει τίτλο: “Ο Ζιάγκος έχει πάει…” Μα εγώ δεν είπα “έχω πάει”. Τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα. Έτσι; Και λέω, συγγνώμη, υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που να σχολιάσει σοβαρά αυτόν τον τίτλο; Πες μου!

Γιατί ήρθε ο δημοσιογραφίσκος αυτός, και επειδή είχα κάνει αυτό τον ντόρο, αυτή η συνέντευξη έγινε υστερότερα… Ένα τερατούργημα, έτσι; Γιατί διαστρέβλωσε το συντακτικό, τα έκανε όλα τσάτρα-πάτρα… Και κανονικά πολλά ήταν μηνύσιμα από αυτά. Ήταν ποινικά κολάσιμα. Αλλά τότε, επειδή έκανα το θεατρικό με τη Σαμιωτάκη και ήθελα ντόρο, λέω “ασ’ το”. Άσ’ το να προχωρήσει κι ό,τι γίνει. Και έγινε viral αυτό!

Αλλά… πρόσεξε τώρα… Αυτό όμως, θα σε κυνηγάει μια ζωή. Δεν παίζεις έτσι με τη δημοσιότητα. Ήταν λαθάκι. Όχι, δεν το ‘χω μετανιώσει, αλλά ήταν λάθος ρε φίλε. Πρέπει να ξέρεις να παραδεχτείς το λάθος. Ήτανε λάθος, γιατί εγώ ποτέ δεν τα έκανα αυτά, επιφανειακά. Με έπιανε ένας δημοσιογράφος και μου ‘λεγε “Ζιάγκο έλα να κάνουμε ένα σκάνδαλο”, έτσι, “γιατί δεν ξέρεις, έλα πες ότι πήγες με τη Ζόζα, πες ότι πήγες με αυτή για να γίνει… να τα σπάσουμε!” Δεν το ‘κανα ποτέ!».