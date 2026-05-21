Κακλαμάνης κατά Ανδρουλάκη για τις επιστολικές ψήφους: Όποιος κάνει καταγγελίες, ας φροντίσει να μάθει πόσες φορές το κόμμα του έκανε χρήση

Συνεχίζεται η κόντρα του Νίκου Ανδρουλάκη και του Νικήτα Κακλαμάνη, στον απόηχο της χθεσινής συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη.

Απαντώντας στις αιτιάσεις του κ. Ανδρουλάκη περί εργαλειακής χρήσης της επιστολικής ψήφου από τον πρωθυπουργό, για να ελέγξει την κοινοβουλευτική του ομάδα, ο πρόεδρος της Βουλής σχολίασε με νόημα: «Όταν κάνουμε καταγγελίες για τις επιστολικές ψήφους, ας φροντίσουμε να μάθουμε πόσες φορές το κόμμα μας έχει κάνει χρήση της επιστολικής».

Για τον σκοπό αυτό, ο κ. Κακλαμάνης παρέθεσε μέσους όρους, που δείχνουν ότι η ΝΔ είναι από τα κόμματα που ψηφίζει επιστολικά λιγότερο από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικότερα, παρουσίασε τα στατιστικά από 79 ονομαστικές ψηφοφορίες που έγιναν κατά την τρέχουσα περίοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μέσο ποσοστό βουλευτών ανά κοινοβουλευτική ομάδα που ψήφισε επιστολικά είναι:

Νέα Αριστερά 51%,

ΣΥΡΙΖΑ 49%,

ΠΑΣΟΚ 48%,

Ελληνική Λύση 36%,

Νίκη 34%,

ΝΔ 25%,

ΚΚΕ 17%,

Πλεύση Ελευθερίας 16%.

Η απάντηση του κ. Κακλαμάνη έρχεται σε συνέχεια της αντιπαράθεσης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τις διαρροές από τη συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών. «Ενοχλήθηκε, όπως λέει, γιατί υπήρξαν διαρροές. Δεν ενοχλήθηκε, όμως, όταν ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε την επιστολική ψήφο για να ελέγξει την ψήφο της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Όταν το καλοκαίρι έστειλε τους μισούς βουλευτές του να κοιμηθούν νωρίς και να ψηφίσουν επιστολικά» είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Όσον αφορά στην αυριανή συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, ο κ. Κακλαμάνης διευκρίνισε ότι θα εισάγει την πρόταση με το σκεπτικό του ΠΑΣΟΚ για 120 ψήφους ανεξαρτήτως πλειοψηφίας, όπως το έκανε και στη Διάσκεψη των Προέδρων, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να απαγορεύσει συζήτηση για παρεμπίπτοντα ζητήματα.