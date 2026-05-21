Διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ: Πρώην βουλευτές από το ΜέΡΑ25 και το Ποτάμι στη νέα λίστα

Δύο πρώην Βουλευτές του ΜέΡΑ25 και έναν Βουλευτή από το Ποτάμι συμπεριλαμβάνει η νέα λίστα της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ την οποία ανακοίνωσε σήμερα ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο επικεφαλής της αρμόδιας Επιτροπής του κόμματος.

Στη νέα λίστα, είναι επίσης πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και πρώην Δήμαρχοι, αρκετοί πανεπιστημιακοί και γιατροί. Νίκος Ανδρουλάκης και Κώστας Σκανδαλίδης με τις ομιλίες τους κατά τη σημερινή συνεδρίαση έδωσαν έμφαση στην ανάγκη να συνεχιστεί η προσπάθεια προσέγγισης ανθρώπων από όμορους χώρους και από την κοινωνία, χωρίς face control αλλά με κανόνες.

Τα νέα μέλη της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ

Αδαμοπούλου Αγγελική, Δικηγόρος, πρώην Βουλευτής ΜέΡΑ25

Αντωνοπούλου Ρένα, Γιατρός, πρώην Γενική Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΚΑ

Αμπάζη Εύα, Δικηγόρος, πρώην υποψήφια Βουλευτής ΜέΡΑ25

Βαξεβανέρη Όλγα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Βεζυράκης Δημήτρης, πρώην Πρόεδρος Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών

Βερνίκος Γιώργος, Επιχειρηματίας, μέλος Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής

Γέροντας Αποστόλης, Καθηγητής Νομικής

Γεωργιόπουλος Δημήτρης, πρώην Διευθυντής Εθνικής Ασφαλιστικής

Δεκαβάλας Γιάννης, πρώην Δήμαρχος Σύρου

Δημητρόπουλος Ανδρέας, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΕΚΠΑ

Διαμαντίδης Ιωάννης, Δικηγόρος, ΑμεΑ

Ζακολίκος Χρήστος, Δικηγόρος

Κατσαρός Αλέξης, πρώην Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Παιδείας, Πρωτοψάλτης Μητροπόλεως Αθηνών

Κοσκινάς Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Κυβέλου – Χιωτίνη Στέλλα, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Λάγιου Πέγκυ, Μουσικός Παραγωγός

Λέκκας Θεμιστοκλής, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μπιτσαξής Πάνος, Δικηγόρος, πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

Μπορμπουδάκη Λένα, πρώην Διοικήτρια Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

Ροτζιώκος Γιάννης, Γιατρός

Ρώτας Βασίλης, Γιατρός

Τηλελής Γιώργος, Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.



Η δήλωση του Κώστα Σκανδαλίδη

Η χώρα βρίσκεται ξανά σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Το Κράτος – φέουδο ενός Πρωθυπουργού με μοναρχικές αντιλήψεις και πρακτικές αποκαλύπτεται και καταρρέει υπό το βάρος των πράξεων του. Δεν είναι τυχαίο ότι πια εξεγείρεται μεγάλο κομμάτι της Ν.Δ. και των βουλευτών του.

Η εξωτερική απειλή, παρά τη συνεχιζόμενη πολιτική κατευνασμού που εξακολουθούμε να ασκούμε ως χώρα, δείχνει ξανά απροκάλυπτα και με συγκεκριμένες πρακτικές τα δόντια της επιχειρώντας να επιβάλλει τετελεσμένα.

Η δημοκρατία τίθεται υπό περιορισμό καθώς οι θεσμικές εκτροπές διαχέονται η μία την άλλη. Η ζωή των ανθρώπων φτωχαίνει διαρκώς και δραματικά όχι μόνο από μήνα σε μήνα αλλά από μέρα σε μέρα παρά τα «δώρα» προς ιθαγενείς.

Το πρόβλημα είναι πρόδηλο. Είναι πρόβλημα επιβίωσης για τη χώρα, για το Κράτος δικαίου, για κάθε νοικοκυριό.

Σε λίγους μήνες οι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες. Με όλα τα μέσα προσπαθούν να πείσουν ότι το πολιτικό σκηνικό παραμένει αμετακίνητο.

Ότι η Κυβέρνηση δεν γίνεται χωρίς το πρώτο κόμμα που ότι και να συμβεί θα είναι η Ν.Δ. Ότι οι εκλογές έχουν αξία μόνο για το ποιο κόμμα θα αναδειχθεί δεύτερο και ότι λίγο πολύ θα είναι ο «νέος ΣΥΡΙΖΑ». Ένα κόμμα που ακόμη δεν έχει συγκροτηθεί, ένα κόμμα που άφησε ερείπια στη χώρα στην αμέσως προηγούμενη φάση.

Εσχάτως δε, μεταχειρίζονται κάθε μέσο και τρόπο να αποδομήσουν ηθικά και πολιτικά τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης όταν αντιλήφθηκαν ότι ο συμψηφισμός των αλλεπάλληλων εκτροπών τους με τα πεπραγμένα του ΠΑΣΟΚ απέβει στην πράξη άκαρπος.

Το ΠΑΣΟΚ, απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση που δέχεται, αμύνεται θεσμικά, επιμένει προγραμματικά με το βλέμμα πάντα στην επόμενη μέρα. Και επιλέγει να δώσει τη μάχη του για τη νίκη με γνώμονα το συμφέρον του τόπου και των πολιτών. Με πλήρη επίγνωση ότι οι εκλογές δεν διεξάγονται για το δεύτερο κόμμα, όπως θέλουν να μας πείσουν τα παπαγαλάκια του καθεστώτος, ώστε η Ν.Δ. να παραμείνει οδηγός. Γίνονται για να αλλάξει ο τρόπος που κυβερνιέται η χώρα. Για την πολιτική αλλαγή.

Κανείς από μας δεν ισχυρίζεται ότι ο στόχος είναι εύκολος. Είναι, όμως, εφικτός.

Φτάνει γι΄αυτό να κινητοποιηθεί η δημοκρατική και προοδευτική συνείδηση των πολιτών. Να αποτελέσει ένα πραγματικό πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα που θα τους οδηγήσει στις κάλπες.

Εμείς οφείλουμε και πρέπει να γίνουμε ο εμβρυουλκός αυτής της προσπάθειας, ανοίγοντας στην πορεία προς τις εκλογές τον ορίζοντα της συμμετοχής και της συμπαράταξης.

Με μια πρωταρχική καθόλα κρίσιμη προϋπόθεση: Το χρέος μας απέναντι στην ιστορία και τη διαδρομή μας, επιβάλλει να έχουμε ανοιχτές θύρες για κάθε στέλεχος, για κάθε πολίτη. Σε κάθε προοδευτική και εκσυγχρονιστική δύναμη που αντιλαμβάνεται τις κρίσιμες ανάγκες μιας αδιέξοδης συγκυρίας για τον τόπο και την ίδια την πολιτική. Μόνο έτσι μπορεί να συγκροτηθεί το πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα της Νέας Αλλαγής.

Και μόνο γι΄ αυτό εξυπακούεται: ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.