Κρεμλίνο: “Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας” στον πόλεμο στην Ουκρανία

Τις «προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης» στον πόλεμο στην Ουκρανία συζήτησαν ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίγκ κατά την διάρκεια της επίσκεψης του ρώσου προέδρου στο Πεκίνο, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το Κρεμλίνο διέψευσε επίσης τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο κινεζικός στρατός εκπαίδευσε μυστικά τον περασμένο χρόνο ρώσους στρατιώτες ⁠ορισμένοι από τους οποίου χρησιμοποιήθηκαν στην Ουκρανία.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «πολλή fake ενημέρωση δημοσιεύεται στα δυτικά μέσα» και ότι η Ρωσία πρέπει να είναι προσεκτική όταν διαχειρίζεται τέτοια ρεπορτάζ.

Μέσα ενημέρωσης όπως το Reuters και η Die Welt, επικαλούμενα πληροφορίες δυτικών μυστικών υπηρεσιών, δημοσίευσαν τις τελευταίες ημέρες την πληροφορία ότι εκατοντάδες ρώσοι στρατιώτες συμμετείχαν στο τέλος του 2025 σε έξι διαφορετικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Κίνας σε προγράμματα εκπαίδευσης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Το Κρεμλίνο επεσήμανε επίσης ότι οι πυρηνικές στρατιωτικές ασκήσεις πάντα αποτελούν μήνυμα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι για την τροφοδοσία σε πετρέλαιο στην Ρωσία απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την μείωση της δραστηριότητας των διυλιστηρίων στην κεντρική Ρωσία εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε επίσης ότι έχει καταγράφηκε πρόοδος επί πολλών θεμάτων που αφορούν το σχέδιο του αγωγού Siberia 2 κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Πούτιν στην Κίνα και ότι αναμένονται συγκεκριμένα αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κρεμλίνο

