Κατερίνη: Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης – Απέσπασαν 2.900 ευρώ με πρόσχημα “επείγον χειρουργείο”

Μετά από αναλυτική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, που έγινε την 26η Μαρτίου 2026 στην Κατερίνη.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 1 ημεδαπού άνδρα τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, το πρωί της 26 ης Μαρτίου 2026, άνδρας συνεργός του επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ανωτέρω γυναίκα και ισχυρίστηκε ότι η κόρη της νοσηλεύεται τραυματισμένη και πρέπει δήθεν άμεσα να χειρουργηθεί.

Μάλιστα, για να γίνουν περισσότερο πιστευτοί, γυναίκα συνεργός τους προσποιήθηκε στο τηλέφωνο την κόρη της παθούσας.

Με τον τρόπο αυτό, κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 2.900 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας, τα οποία παρέλαβε ο προαναφερόμενος άντρας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Οδηγίες από την ΕΛ.ΑΣ

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με δήθεν οικείο σας πρόσωπο.

Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.



Υπενθυμίζεται:

Η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».