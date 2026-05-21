Σάλος από βίντεο με γιατρό που ζητάει “φακελάκι” από ασθενή πριν χειρουργηθεί – Η οργισμένη αντίδραση Γεωργιάδη

Αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο του ΕΣΥ ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ από ασθενή «για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν», όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εν λόγω γιατρός εργάζεται στο ογκολογικό νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του στο Χ ο κ. Γεωργιάδης, η κίνηση του αναισθησιολόγου να ζητήσει χρήματα από τον ασθενή έχει καταγραφεί σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε από τη διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες «ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ».

«Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή» καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 21, 2026

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή.