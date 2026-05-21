MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Έντονη διαφωνία Τραμπ- Νετανιάχου για το Ιράν: Η πρόταση των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις και η αντίδραση του Ισραήλ

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν τεταμένη συνδιάλεξη προχθές Τρίτη όσον αφορά το Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιστοτόπου Axios και της εφημερίδας Wall Street Journal χθες Τετάρτη.

Διαφώνησαν κυρίως για αναθεωρημένη πρόταση όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου, κατά τα δημοσιεύματα των δυο ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν πηγές τους χωρίς να τις κατονομάσουν.

Σύμφωνα με το κείμενο του Axios, πηγή σημείωσε πως ο κ. Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση.

Το Πακιστάν και το Κατάρ, μαζί με άλλους μεσολαβητές, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και την Αίγυπτο, φέρονται να επεξεργάστηκαν και να παρουσίασαν στα μέρη αναθεωρημένη πρόταση για να γεφυρωθούν οι διαφορές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Ο κ. Τραμπ φέρεται εξάλλου να είπε πως ο κ. Νετανιάχου «θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει».

Ωστόσο ο κ. Νετανιάχου καταφέρθηκε εναντίον της δυνητικής συμφωνίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τζέρναλ.

Κινούμενος στο εκκρεμές μεταξύ απειλών και διαβεβαιώσεων πως καταγράφεται «πρόοδος» στη διαπραγματευτική διαδικασία, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αποκάλυψε πως έδωσε διαταγή να ανασταλεί η επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, που κατ’ αυτόν προγραμματιζόταν προχθές Τρίτη, ώστε να δώσει χρόνο στη διπλωματία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου από την πλευρά του αντιμετωπίζει με δυσπιστία την προοπτική συμφωνίας και αξίωσε να ξαναρχίσει ο πόλεμος που εξαπέλυσαν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου προκειμένου να αποδυναμωθεί περαιτέρω το Ιράν, κατά τα δημοσιεύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μπενιαμίν Νετανιάχου Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Τζούλια Νόβα: Είπα να δοκιμάσω μια κρεμούλα, να κάνω ένα πείραμα και μου προκάλεσε αντίδραση στα μάτια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Σέρρες: Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά – Εννέα συλλήψεις, ανάμεσά τους και τέσσερις ανήλικοι

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ο πρέσβης των ΗΠΑ καταδικάζει το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Παπασταύρου για την οσμή στην Αττική: Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου, υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων

ΕΘΝΙΚΑ 14 ώρες πριν

Διάβημα του ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για την συμπεριφορά του Υπ. Εθνικής Ασφάλειας στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Νίκος Ζιάγκος για Μαρία Καρυστιανού: Είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα, πήρε σπαθί και τα έβαλε με το σύστημα