“Ελπίδα για τη Δημοκρατία”: Η Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα

Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καρυστιανού, σε μια εκδήλωση με μεγάλη προσέλευση πολιτών έξω και μέσα από τον κινηματογράφο Ολύμπιον.

Η διακήρυξη του «Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών», όπως χαρακτηρίζεται, κινείται σε άξονες που εστιάζουν στην αποκατάσταση του κράτους δικαίου, τη διαφάνεια, την κοινωνική συνοχή και την ενίσχυση των δημόσιων αγαθών, ενώ η τραγωδία των Τεμπών και η ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης αποτελούν κεντρικό σημείο αναφοράς του πολιτικού αφηγήματος.

Στο κείμενο γίνεται λόγος για ένα κίνημα που «γεννήθηκε αυθόρμητα μέσα από τα ίδια τα σπλάχνα της κοινωνίας», απέναντι σε «φαινόμενα αδιαφάνειας και διαφθοράς» και στη «συνεχή υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον αγώνα συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, με τη διακήρυξη να σημειώνει πως η υπόθεση ανέδειξε «χρόνιες παθογένειες» του πολιτικού και θεσμικού συστήματος, ενώ χαρακτηρίζει επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Το νέο πολιτικό εγχείρημα προτάσσει ως βασικές προτεραιότητες την ισονομία, την αξιοκρατία και την «μηδενική ανοχή στη διαφθορά», ενώ τάσσεται υπέρ της κατάργησης προνομίων και «ακαταδίωκτων» για πολιτικά πρόσωπα και δημόσιους λειτουργούς.

Στην ιδρυτική διακήρυξη περιλαμβάνονται επίσης προτάσεις για:

ενίσχυση του ΕΣΥ και της δημόσιας υγείας,

στήριξη της οικογένειας και αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος,

προστασία της πρώτης κατοικίας και έλεγχο τραπεζών, servicers και funds,

παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και επανεξέταση του πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

καθώς και ενίσχυση της ελευθεροτυπίας και διαφανείς κανόνες στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ.

Το κείμενο καταλήγει με κάλεσμα προς τους πολίτες για «μια νέα αρχή» και τη δημιουργία «ενός ισχυρού πολιτικού φορέα με αυθεντική κινηματική μορφή», που – όπως αναφέρεται – θα αντλεί τη δύναμή του «απευθείας από τη λαϊκή βάση».

Δείτε αναλυτικά την ιδρυτική διακήρυξη: