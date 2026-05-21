MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“Ελπίδα για τη Δημοκρατία”: Η Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καρυστιανού, σε μια εκδήλωση με μεγάλη προσέλευση πολιτών έξω και μέσα από τον κινηματογράφο Ολύμπιον.

Η διακήρυξη του «Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών», όπως χαρακτηρίζεται, κινείται σε άξονες που εστιάζουν στην αποκατάσταση του κράτους δικαίου, τη διαφάνεια, την κοινωνική συνοχή και την ενίσχυση των δημόσιων αγαθών, ενώ η τραγωδία των Τεμπών και η ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης αποτελούν κεντρικό σημείο αναφοράς του πολιτικού αφηγήματος.

Στο κείμενο γίνεται λόγος για ένα κίνημα που «γεννήθηκε αυθόρμητα μέσα από τα ίδια τα σπλάχνα της κοινωνίας», απέναντι σε «φαινόμενα αδιαφάνειας και διαφθοράς» και στη «συνεχή υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον αγώνα συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, με τη διακήρυξη να σημειώνει πως η υπόθεση ανέδειξε «χρόνιες παθογένειες» του πολιτικού και θεσμικού συστήματος, ενώ χαρακτηρίζει επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Το νέο πολιτικό εγχείρημα προτάσσει ως βασικές προτεραιότητες την ισονομία, την αξιοκρατία και την «μηδενική ανοχή στη διαφθορά», ενώ τάσσεται υπέρ της κατάργησης προνομίων και «ακαταδίωκτων» για πολιτικά πρόσωπα και δημόσιους λειτουργούς.

Στην ιδρυτική διακήρυξη περιλαμβάνονται επίσης προτάσεις για:

  • ενίσχυση του ΕΣΥ και της δημόσιας υγείας,
  • στήριξη της οικογένειας και αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος,
  • προστασία της πρώτης κατοικίας και έλεγχο τραπεζών, servicers και funds,
  • παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
  • προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και επανεξέταση του πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
  • καθώς και ενίσχυση της ελευθεροτυπίας και διαφανείς κανόνες στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ.

Το κείμενο καταλήγει με κάλεσμα προς τους πολίτες για «μια νέα αρχή» και τη δημιουργία «ενός ισχυρού πολιτικού φορέα με αυθεντική κινηματική μορφή», που – όπως αναφέρεται – θα αντλεί τη δύναμή του «απευθείας από τη λαϊκή βάση».

Δείτε αναλυτικά την ιδρυτική διακήρυξη:

Elpida_Idritiki_DiakirixiΛήψη

Μαρία Καρυστιανού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Αναστολή καθηκόντων και ΕΔΕ για τον αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι από ασθενή

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ο Τζον Τραβόλτα εξήγησε γιατί εμφανίστηκε με μπερέδες στο Φεστιβάλ των Καννών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Κατερίνη: Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης – Απέσπασαν 2.900 ευρώ με πρόσχημα “επείγον χειρουργείο”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Για τις 5 Ιουνίου οι προθεσμίες για εξηγήσεις των πρώτων μη πολιτικών προσώπων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Αχτσιόγλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καθετοποιημένη δομή και κεντρική διεύθυνση στο σκάνδαλο για τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Βορίδης: Ο Μητσοτάκης έχει κατατροπώσει τον Ανδρουλάκη στο χώρο του μεταρρυθμιστικού κέντρου – Τι είπε για το κόμμα Τσίπρα