Θρίλερ στον Όλυμπο: Άκαρπες οι έρευνες για τον 25χρονο ορειβάτη – Τραυματίστηκε πυροσβέστης

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Τα ίχνη του 25χρονου χάθηκαν από προχθές Τρίτη, μέρα που τον είδαν να επιχειρεί μόνος του να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου.

Στις έρευνες συμμετέχουν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, καθώς και από την 2η και την 8η ΕΜΑΚ, καθώς και drone.

Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο, προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.