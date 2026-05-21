Ζημιές σε νοσοκομείο στο νότιο Λίβανο από ισραηλινό πλήγμα – Δείτε βίντεο

Ένα νοσοκομείο στον νότιο Λίβανο υπέστη ζημιές σήμερα από ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιδρομές του παρά την εύθραυστη εκεχειρία με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

«Δύο ισραηλινά πλήγματα στόχευσαν την τοποθεσία Τεμπρίν, κοντά στο κυβερνητικό νοσοκομείο» στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ, μετέδωσε το ANI.

Το υπουργείο Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που καταγράφει τις «σημαντικές ζημιές που υπέστη το δημόσιο νοσοκομείο της Τεμπρίν μετά το πλήγμα».

Το βίντεο δείχνει θραύσματα γυαλιού διάσπαρτα σε έναν από τους διαδρόμους του νοσοκομείου, σπασμένα παράθυρα και πόρτες και μια κατεστραμμένη οροφή σε ένα από τα γραφεία, ενώ ένα μέλος του προσωπικού βρίσκεται στον χώρο.

Israeli airstrikes have intensified across southern Lebanon today, with sustained aerial bombardments targeting multiple villages including Mansouri, Rihan, and Touline.



Το υπουργείο δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι τρία νοσοκομεία στον νότο έχουν κλείσει και άλλα 16 έχουν υποστεί ζημιές από την αρχή του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου.

Τα ισραηλινά πλήγματα έχουν προκαλέσει τον θάνατο 3.089 ανθρώπων στον Λίβανο, εκ των οποίων 116 διασώστες και μέλη του υγειονομικού προσωπικού, από την έναρξη των εχθροπραξιών, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Παράλληλα, το υπουργείο αναθεώρησε προς τα πάνω σήμερα τον απολογισμό των θυμάτων από το πλήγμα στην περιοχή Ντέιρ Κανούν αλ Ναχρ την Τρίτη σε 14 νεκρούς, εκ των οποίων τρείς γυναίκες και τέσσερα παιδιά, έναντι δέκα που είχε ανακοινώσει πρωτύτερα.

Σήμερα, τα καθημερινά πλήγματα συνεχίστηκαν, μετέδωσε το ANI. Ένας φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε καπνό να υψώνεται στον ουρανό μετά μια επιδρομή στην περιοχή Χανίγια.

Εξάλλου, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για ταυτόχρονες επιθέσεις που έγιναν κατά των ισραηλινών δυνάμεων που καταλαμβάνουν αρκετές τοποθεσίες του νοτίου Λιβάνου.

Δήλωσε ότι διεξήγαγε «μια μεγάλη επίθεση κατά διαφορετικών ισραηλινών θέσεων» σε τρεις τοποθεσίες με «επιθετικά drones και ρουκέτες», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η εκεχειρία που επρόκειτο να εκπνεύσει στις 17 Μαΐου παρατάθηκε κατά 45 ημέρες στο τέλος των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, οι πρώτες εδώ και δεκαετίες υπό αμερικανική διαμεσολάβηση.

Ο Λίβανος βυθίστηκε στον περιφερειακό πόλεμο με τον Ιράν στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.