Καρυστιανού από Θεσσαλονίκη: Σήμερα γεννιέται η “Ελπίδα για τη Δημοκρατία” – Δίπλα μου στέκονται αυτοί που χάθηκαν άδικα

«Και σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Με τη φράση αυτή η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη το όνομα του κόμματός της, παρουσιάζοντας παράλληλα τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης.

«Σήμερα με βλέπετε εδώ μόνη μου αλλά δεν είμαι μόνη μου. Δίπλα μου στέκονται αυτοί που χάθηκαν άδικα και όσοι δεν άντεξαν την ασχήμια αυτού του κόσμου», ανέφερε στην ομιλία της η Μαρία Καρυστιανού καταχειροκροτούμενη από το πλήθος κόσμου που βρέθηκε στο Ολύμπιον για την αποψινή εκδήλωση.

Στην ομιλία της η Μαρία Καρυστιανού απηύθηνε κάλεσμα στους πολίτες να στηρίξουν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

«Δεν σας καλώ να στηρίξετε ένα ακόμα κίνημα. Μαζί να ξαναχτίσουμε την Δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Και η Δημοκρατία χωρίς Δικαιοσύνη είναι γράμμα κενό. Το Δημογραφικό είναι νούμερο 1 απειλή των επομένων ετών», υπογράμμισε χαρακτηριστικά η κα Καρυστιανού.

«Σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα ως κόμμα εξουσίας ή μηχανισμός. Γεννιέται ως ανάγκη της κοινωνίας και να εδραιωθεί η Δημοκρατία στην ουσία της. Πάνω απ όλους και για όλους», τόνισε ακόμα ενώ υπογράμμισε πως «η Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δεν γεννήθηκε από επαγγελματίες πολιτικούς αλλά από απλούς πολίτες.

«Θα συνεχίσουν την προσπάθεια να μας φοβίσουν να μας διασπάσουν αλλά δεν θα τα καταφέρουν γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί να φοβόμαστε μην χάσουμε τις καρέκλες», ανέφερε.

Ακόμα άσκησε σκληρή κριτική στο υφιστάμενο πολιτικό σύστημα με αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών. «Η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη, η αναξιοκρατία καθεστώς. Πριν από τρία χρόνια στα Τέμπη δεν χάθηκαν μόνο παιδιά. Συγκρούστηκε το καλό με το κακό. Ένα σαθρό σύστημα που έμαθε να λειτουργεί χωρίς σύστημα, χωρίς έλεγχο και φιλοδοξία», ανέφερε.

Οπως τόνισε, η ίδια δεν προέρχεται από κομματικούς μηχανισμούς ή κάποια πολιτική οικογένεια αλλά είναι μια απλή πολίτης.

«Στέκομαι σήματα μπροστά σας όχι γιατί ακολούθησα μια πολιτική διαδρομή, δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς. Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες. Δεν έζησα από την πολιτική. Στέκομαι εδώ σήμερα ως μια μητέρα, ως μια πολίτης αυτής της χώρας, ως μια παιδίατρος».

Η κα Καρυστιανού μίλησε για ένα «παλιό σύστημα αδιαφάνειας, σύστημα αλαζονείας που έμαθε να λειτουργεί χωρίς έλεγχο και χωρίς λογοδοσία». Τόνισε επίσης πως το «έγκλημα των Τεμπών ήταν αφορμή να ξυπνήσει η κοινωνία». «Και μια κοινωνία που ξυπνά δεν επιστρέφει στον λήθαργο», δήλωσε με έμφαση.

«Δεν είναι κανονικότητα μια μάνα να φοβάται όταν το παιδί της μπαίνει σε ένα τρένο. Δεν είναι κανονικότητα να εργάζεσαι μια ζωή και να μην μπορείς να ζήσεις. Δεν είναι κανονικότητα οι ισχυροί να αισθάνονται ανέγγιχτοι», σημείωσε η Μαρία Καρυστιανού εν μέσω χειροκροτημάτων.

Στο περιθώριο της πρώτης εκδήλωσης του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» η κα Καρυστιανού παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης με έμφαση στη Δικαιοσύνη, το δημογραφικό και την αποκέντρωση αλλά και τη διαφάνεια στη λειτουργία του κράτους, των τραπεζών και των ΜΜΕ αλλά και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την εκπαίδευση.

Την εκδήλωση προλόγισε ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της Θανάσης Αυγερινός ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Παρόντες ήταν επίσης η δικηγόρος Μαρία Γκρατσία και ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης Στράτος Σιουρδάκης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν μηνύματα στήριξης προς το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού από Έλληνες του εξωτερικού, αγρότες και κτηνοτρόφος αλλά και από υποστηρικτές του εγχειρήματος.

Δείτε παρακάτω την ιδρυτική διακήρυξη: