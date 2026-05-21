“Ελπίδα για τη Δημοκρατία” το όνομα του πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού

«Ελπίδα για τη δημοκρατία-Κίνημα Πολιτών Μαρία Καρυστιανού» είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού.

Η παρουσίαση του κόμματος πραγματοποιείται στις 18:30 στη Θεσσαλονίκη, με την ονομασία του να περιέχει και το όνομα της επικεφαλής της νέας παράταξης.

Το λογότυπό του θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες το περιστέρι και το κλαδί ελιάς που χρησιμοποίησε πρόσφατα σε αναρτήσεις της.