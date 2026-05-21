Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε νέα φωτογραφία της κόρης της στο Instagram

Την καλύτερη φάση της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς πριν από μερικές εβδομάδες έγινε μητέρα για πρώτη φορά και βιώνει μοναδικές στιγμές ευτυχίας με την κορούλα της.

Η λαμπερή παρουσιάστρια του ALPHA έφερε στον κόσμο την κορούλα της, που θα πάρει το όνομα Ξένια, και μετά από κάποιες ημέρες επέστρεψε και στα τηλεοπτικά της καθήκοντα στο πλατό της «Super Κατερίνα».

Από τη στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου έγινε μητέρα μοιράζεται στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα με το μωρό της.

Μάλιστα, σήμερα Πέμπτη ανέβασε ένα τρυφερό story στο οποίο δείχνει την κορούλα της που της κρατά το χέρι.

«You,», έγραψε λακωνικά στη λεζάντα προσθέτοντας ένα συγκινημένο emoji, ένα «ευχαριστώ» και μία κόκκινη καρδιά.