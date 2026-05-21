Η Μαρέβα Μητσοτάκη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στον Μυστρά: Η φωτογραφία με τον εορτάζοντα γιο της και η ευχή

Στον Μυστρά βρέθηκαν την 21η Μαΐου ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, μαζί με τον εορτάζοντα γιο τους, Κωνσταντίνο.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφία μαζί με τον γιο της, Κωνσταντίνο, με φόντο την καστροπολιτεία του Μυστρά.

«Χρόνια πολλά στον μονάκριβό μου. Σ’ αγαπώ πολύ!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής η σύζυγος του πρωθυπουργού, συνοδεύοντας την ευχή με μία καρδούλα.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια Μητσοτάκη επισκέφθηκε τον Μυστρά με αφορμή την εκδήλωση για την ανακαινισμένη μορφή του μνημειακού συγκροτήματος του Παλατιού των Δεσποτών στη βυζαντινή Καστροπολιτεία του Μυστρά, την καλύτερα διατηρημένη ανακτορική πόλη της χώρας.