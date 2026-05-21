Ο Γεωργιάδης “ανέβασε” την ανάρτηση της ιδρύτριας του “A Little Shelter” η οποία εκθείασε τα δημόσια νοσοκομεία

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναδημοσίευσε την ανάρτηση της Κατρίνας Τσάνταλη, μεσώ της οποία εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και συγκεκριμένα το ΚΑΤ που χρειάστηκε να επισκεφθεί μετά από ατύχημα.

Συγκεκριμένα, η ιδρύτρια του καταφυγίου ζώων A Little Shelter και συγγραφέας παιδικών βιβλίων χρειάστηκε να μεταβεί στο ΚΑΤ για ένα κόψιμο στο χέρι της και θέλησε να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία της.

Όπως εξηγεί, στο παρελθόν είχε επιλέξει σχεδόν αποκλειστικά ιδιωτικές δομές υγείας, επενδύοντας όπως λέει σε ακριβές ασφάλειες, ωστόσο η εικόνα της για το Εθνικό Σύστημα Υγείας άλλαξε μέσα από προσωπικά βιώματα.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που πάω σε δημόσιο νοσοκομείο. Και κάπως μετά από την σημερινή μου 5η φορά την τελευταία διετία θέλω να γράψω τις σκέψεις μου. Όλη μου τη ζωή πήγαινα ΠΑΝΤΑ σε ιδιωτικά. Χρυσοπλήρωνα ασφάλειες. Η εμπιστοσύνη μου στο ΕΣΥ έχει χτιστεί μέσα από πραγματικές στιγμές ανάγκης. Από νοσηλεία στο Παίδων όταν ο Άρης δεν είχε κλείσει ούτε έτος (είχαμε πάει πρώτα σε γνωστό ιδιωτικό και μας έλεγαν άλλα αντί άλλων) μέχρι και τα σημερινά μου ράμματα στο ΚΑΤ (είμαι κλασική, έκανα 20 πράγματα ταυτόχρονα, μαγείρευα και κόπηκα αρκετά καλά σαν χαζή).»

Σε άλλο σημείο της ανάρτησής της, η κα Τσάνταλη αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η εξυπηρέτηση λοιπόν είτε για το παιδί είτε σε εμένα ήταν κάθε φορά εξαιρετική. Γιατροί και νοσηλευτές ευγενέστατοι και ΑΨΟΓΟΙ επαγγελματίες. Και πραγματικά, ακόμη και οι αίθουσες, όπως σήμερα στο ΤΕΠ του ΚΑΤ, δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από πανάκριβα ιδιωτικά».

Δείτε την ανάρτηση της Κατρίνας Τσάνταλη

