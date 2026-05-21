Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με μαγική εκτέλεση φάουλ σφράγισε τον πρώτο του τίτλο στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Νασρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά από αρκετές χαμένες προσπάθειες να κατακτήσει κάποιον τίτλο στη Σαουδική Αραβία στην καριέρα του στην Αλ Νασρ, τα κατάφερε με επιβλητικό και εντυπωσιακό τρόπο.

Η Αλ Νασρ κέρδισε 4-1 την Ντάμακ στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας και κατέκτησε για 11η φορά τον τίτλο, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πετυχαίνει τα δύο τελευταία γκολ της ομάδας του.

Ο Μανέ άνοιξε το σκορ στο 34′ και ο Κομάν έκανε το 2-0 στο 52′ για την Αλ Νασρ. Η Ντάμακ μείωσε με πέναλτι του Σίλα στο 58′ και κάπου εκεί τα ηνία πήρε ο Πορτογάλος σταρ. Στο 63′ με απίθανη εκτέλεση φάουλ από πλάγια θέση έκανε το 3-1 και στο 81′ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με κοντινό πλασέ.

Λίγα λεπτά αργότερα αποχώρησε γνωρίζοντας την αποθέωση και έκατσε στον πάγκο συγκινημένος.

Η Αλ Νασρ τερμάτισε πρώτη με 86 βαθμούς έναντι των 84ων που συγκέντρωσε η Αλ Χιλάν, η οποία ήταν δεύτερη στην τελική κατάταξη του πρωταθλήματος.

