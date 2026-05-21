Νιώθετε ότι τα χρήματα δεν φτάνουν ποτέ; Ίσως κάνετε αυτά τα λάθη

Την μια εβδομάδα δεν έχεις καθόλου χρήματα και την επόμενη νιώθεις οικονομικά άνετα; Το άγχος για τα χρήματα δεν έχει πάντα να κάνει με το πόσα κερδίζεις.

Συχνά σχετίζεται με καθημερινές οικονομικές συνήθειες που σε κρατούν σε κατάσταση επιβίωσης χωρίς να το καταλαβαίνεις. Δες ποια είναι τα πιο συνηθισμένα οικονομικά λάθη και πώς μπορείς να τα διορθώσεις.

Ίσως είσαι ένας από τους εργαζόμενους στην Ελλάδα που δουλεύουν κατά μέσο όρο την εβδομάδα 39,8, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για μερική ή πλήρη απασχόληση. Ίσως είσαι φοιτητής που κάνει μικρές δουλειές κατά διαστήματα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το εισόδημα είναι πιθανό να μην είναι σταθερό.

Κάποιες εβδομάδες έχεις αρκετά χρήματα για να καλύψεις τις ανάγκες σου, ενώ άλλες πρέπει να μετράς και το τελευταίο ευρώ. Ο οικονομικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Ντόβας εξηγεί ότι πολλοί έχουν ασταθές εισόδημα λόγω εποχικής εργασίας ή κλάδων όπως η εστίαση και η ψυχαγωγία, κάτι που δυσκολεύει τον προγραμματισμό αλλά επιτρέπει να δημιουργηθούν καλύτερες συνήθειες διαχείρισης και ένα οικονομικό απόθεμα για δύσκολες στιγμές.

Τα 5 συχνά οικονομικά λάθη που προκαλούν άγχος και πώς να τα διορθώσεις

1. Δεν έχεις οικονομική πειθαρχία

Το βασικό πρόβλημα δεν είναι απαραίτητα το χαμηλό εισόδημα, αλλά η αστάθειά του. Όταν τα χρήματα δεν είναι σταθερά, ο προγραμματισμός γίνεται δύσκολος και συχνά χάνεις τον έλεγχο. Είναι σημαντικό να δημιουργήσεις έναν σταθερό ρυθμό στη διαχείριση των χρημάτων σου, γνωρίζοντας τι εισέρχεται και τι φεύγει κάθε εβδομάδα ή μήνα. Η σαφήνεια στη ροή των χρημάτων αποτελεί τη βάση της οικονομικής σταθερότητας.

2. Δεν έχεις ρεαλιστικό προϋπολογισμό

Ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός είναι απαραίτητος για την οικονομική υγεία. Πρέπει να γνωρίζεις τα σταθερά σου έξοδα, όπως ενοίκιο ή δάνειο, τρόφιμα, λογαριασμούς, μεταφορές, ιατρικά έξοδα και σχολικά έξοδα αν έχεις οικογένεια, καθώς και τυχόν χρέη όπως πιστωτικές κάρτες.

Ο προϋπολογισμός βοηθά να παίρνεις πιο σταθερές αποφάσεις, ακόμη και όταν το εισόδημά σου δεν είναι σταθερό. Στη συνέχεια πρέπει να υπολογίσεις ρεαλιστικά το εισόδημά σου για τους επόμενους μήνες, βασιζόμενος στο χαμηλότερο αναμενόμενο ποσό. Υπάρχουν και εφαρμογές που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό.

3. Συνεχίζεις να ξοδεύεις σε περιττά πράγματα

Καθώς εξετάζεις τα έξοδά σου, προσπάθησε να μειώσεις περιττές δαπάνες. Μήπως μπορείς να περιορίσεις τις εξόδους για φαγητό ή να κόψεις μια υπηρεσία streaming; Η προτεραιότητα πρέπει να είναι η κάλυψη βασικών αναγκών όπως στέγη, φαγητό και λογαριασμοί. Είναι χρήσιμο να δεις τα έξοδα των τελευταίων μηνών και να εντοπίσεις πού μπορείς να μειώσεις λίγο για να αποταμιεύσεις περισσότερο.

4. Δεν έχεις οικονομικό απόθεμα

Είναι σημαντικό να έχεις ξεχωριστούς λογαριασμούς για διαφορετικούς σκοπούς, έναν για καθημερινά έξοδα, έναν για λογαριασμούς και έναν ως αποταμίευση. Μόλις μπαίνουν τα χρήματα, πρέπει να τα κατανέμεις αμέσως ανάλογα με τον προϋπολογισμό σου. Όταν έχεις καλύτερες εβδομάδες ή μήνες, προσπάθησε να αποταμιεύεις περισσότερα από όσα ξοδεύεις. Η υπερβολική χρήση πιστωτικών καρτών και αγορών με δόσεις μπορεί να οδηγήσει σε χρέη που είναι δύσκολο να ξεπληρωθούν. Μετά από μερικούς μήνες αποταμίευσης, μπορείς να επιτρέψεις στον εαυτό σου μικρές απολαύσεις, αλλά η βασική προτεραιότητα είναι η δημιουργία αποθέματος για δύσκολες περιόδους.

5. Δεν έχεις καθορίσει οικονομικές προτεραιότητες

Αν αλλάξει η εργασιακή σου κατάσταση και έχεις πιο σταθερό εισόδημα, είναι σημαντικό να διατηρήσεις τις καλές οικονομικές συνήθειες που απέκτησες. Πρέπει να συνεχίσεις να καλύπτεις πρώτα τα βασικά έξοδα πριν αυξήσεις τον τρόπο ζωής σου ή τα μη απαραίτητα έξοδα. Είναι επίσης σημαντικό να συνεχίσεις να κάνεις αποταμίευση, να μειώνεις τα χρέη υψηλού επιτοκίου και να μεταφέρεις ένα σταθερό ποσό σε λογαριασμό αποταμίευσης κάθε φορά που πληρώνεσαι.

Πηγή: bovary.gr