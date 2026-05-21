Φάρμακο για την αρθρίτιδα μπορεί να θεραπεύει και την κατάθλιψη

Ένα φάρμακο που χορηγείται για την αντιμετώπιση της αρθρίτιδας μπορεί να αποτελεί θεραπευτική επιλογή και για τους ασθενείς με ανθεκτική κατάθλιψη, αναφέρουν επιστήμονες από τη Βρετανία.

Το φάρμακο λέγεται τοσιλιζουμάμπη (toclizumab) και είναι αντιφλεγμονώδες. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ το χορήγησαν σε μικρό αριθμό πασχόντων από κατάθλιψη η οποία δεν ανταποκρινόταν στις υπάρχουσες αντικαταθλιπτικές θεραπείες. Όπως διαπίστωσαν, μπορούσε να αμβλύνει τα συμπτώματά τους.

Είναι η πρώτη μελέτη που διερευνά κατά πόσον ένα αντιφλεγμονώδες φάρμακο μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς αυτούς.

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, οι υπάρχουσες θεραπείες για την κατάθλιψη στοχεύουν πρωτίστως χημικές ουσίες του εγκεφάλου, όπως:

Η σεροτονίνη

Η νορεπινεφρίνη (ή νοραδρεναλίνη)

Η ντοπαμίνη

Εν τούτοις, σχεδόν ένας στους τρεις ασθενείς δεν βελτιώνονται με αυτές τις θεραπείες. Έτσι, οι ερευνητές σκέφτηκαν να δοκιμάσουν την τοσιλιζουμάμπη ως δυνητική θεραπεία.

Η επιλογή της δεν ήταν τυχαία. Η χαμηλού βαθμού συστηματική φλεγμονή ενδέχεται να αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα της κατάθλιψης στο περίπου 30% των περιπτώσεων. Επιπλέον, προγενέστερες μελέτες έχουν δείξει ότι οι πάσχοντες από δύσκολη στην αντιμετώπιση κατάθλιψη έχουν αυξημένα επίπεδα ορισμένων φλεγμονωδών ουσιών, όπως η ιντερλευκίνη 6 (IL-6) και η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP).

Η τοσιλιζουμάμπη καταστέλλει την η ιντερλευκίνη 6 και γι’ αυτό την επέλεξαν οι ερευνητές.

Η μελέτη

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση JAMA Psychiatry. Οι επιστήμονες ενέταξαν σε αυτήν 30 πάσχοντες από μέτρια προς σοβαρή κατάθλιψη, οι οποίοι είχαν και επίμονη, χαμηλού βαθμού συστηματική φλεγμονή.

Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 41 χρόνια. Το 80% ήταν γυναίκες. Όλοι λάμβαναν κλασική αντικαταθλιπτική αγωγή με κάποιο φάρμακο.

Οι ερευνητές τους χώρισαν τυχαία σε δύο ομάδες. Οι 14 πήραν τοσιλιζουμάμπη και οι υπόλοιποι μία ανενεργό ουσία (εικονικό φάρμακο). Η μελέτη διήρκησε συνολικώς τέσσερις εβδομάδες.

Οι ερευνητές εξέτασαν αρχικά την ανταπόκριση στην τοσιλιζουμάμπη μετά από 14 ημέρες θεραπείες. Ωστόσο δεν βρήκαν κάποια ιδιαίτερη βελτίωση. Καθώς περνούσαν οι μέρες, όμως, οι εθελοντές που την λάμβαναν άρχισαν να δείχνουν βελτίωση:

Στα σωματικά συμπτώματα της κατάθλιψης

Στη σοβαρότητα της κατάθλιψής τους

Στην κόπωση που ένιωθαν

Στα ψυχολογικά συμπτώματα

Στο επίπεδο του άγχους τους

Στην ποιότητα ζωής

Οι βελτιώσεις ήταν μέγιστες την τελευταία ημέρα της μελέτης (την 28η). Συνολικά, το 54% των εθελοντών που έλαβαν τοσιλιζουμάμπη είχαν ύφεση της κατάθλιψής τους, έναντι του 31% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Επιπλέον, το ποσοστό ανταπόκρισης στην τοσιλιζουμάμπη ήταν πάνω από 46%, έναντι 19% στο εικονικό φάρμακο.

Τι λένε οι ερευνητές

«Τα ευρήματα αυτά αποτελούν σημαντικό βήμα προόδου προς την ανάπτυξη νέων θεραπειών για την κατάθλιψη, ιδίως για την δύσκολη στην αντιμετώπιση μορφή της», δήλωσε ο επιβλέπων ερευνητής Dr. Golam Khandakar, καθηγητής Ψυχιατρικής & Ανοσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ.

Πρόσθεσε όμως πως η νέα μελέτη είναι η πρώτη που εξέτασε την ιντερλευκίνη 6 ως δυνητικό στόχο για την αντιμετώπιση της ψυχικής νόσου.

«Η κατάθλιψη προσβάλλει το 10-20% των ανθρώπων στη διάρκεια της ζωής τους. Σε πολλούς ασθενείς οι υπάρχουσες θεραπείες δεν είναι αρκετά αποτελεσματικές», πρόσθεσε η επικεφαλής ερευνήτρια Dr. Eimear Foley, ερευνήτρια Ανοσοψυχιατρικής στο ίδιο πανεπιστήμιο.

«Η μελέτη μας είναι ένα βήμα προόδου προς την εξατομικευμένη φροντίδα της κατάθλιψης, κατά την οποία οι θεραπείες θα επιλέγονται με τρόπο που θα ταιριάζει καλύτερα στην βιολογία των ασθενών», πρόσθεσε.

