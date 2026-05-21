Ανδρουλάκης: Η αλήθεια βλάπτει το ψέμα, το σκοτάδι και το Μέγαρο Μαξίμου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε οξεία επίθεση εναντίον της κυβέρνησης για όσα συνέβησαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου είχε ζητήσει εξηγήσεις από τον διοικητή της ΕΥΠ, Θ. Δεμίρη για τους λόγους της παρακολούθησής του και για το ότι δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ να τον ενημερώσει.

Μιλώντας πρίν από λίγη ώρα στη Βουλή για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για ευθύνες δύο πρώην υπουργών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη κυβέρνηση της ΝΔ ότι δεν έχει αρχές και αξίες και νοιάζεται με όσα κάνει μόνο για να διατηρήσει την εξουσία της.

«Τρεισήμισι χρόνια λάσπη, απαξίωση, υπονοούμενα, προσωπικές επιθέσεις. Γιατί; Γιατί τόλμησα να αποκαλύψω το παρακράτος σας. Γιατί τόλμησα τον Ιούλιο του 2022 να περάσω την πόρτα του Αρείου Πάγου και να καταγγείλω την ύπαρξη παρακράτους.

Και η απάντησή σας ήταν να μου επιτίθεται το παρακράτος επί τρεισήμισι χρόνια με χυδαία υπονοούμενα. Για την πολιτική μου πορεία και την πολιτική μου υπόσταση.

Χθες κατέρρευσαν όλα. Όλα», τόνισε και συμπλήρωσε: «Δεν ξέρει τίποτα ο κ. Δεμίρης και δεν υπάρχει κανένα χαρτί που να επιβεβαιώνει τίποτα από τις αθλιότητες που αναπαράγετε στα media τώρα και τρεισήμισι χρόνια. Η απάντηση, αντί να ντραπούν, ήταν να μας απειλήσουν».

Πρόσθεσε πως «μπροστά στο δημοκρατικό καθήκον να ενημερώσω τον ελληνικό λαό και να παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις για τη δημοκρατία, δεν καταλαβαίνω, κύριε Φλωρίδη, από απειλές. Δεν καταλαβαίνω από απειλές. Ούτε από δεξιούς τραμπουκισμούς».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πώς «η αλήθεια βλάπτει το ψέμα, το σκοτάδι και το Μέγαρο Μαξίμου. Όσο μένετε στο τιμόνι της χώρας, θα αναπαράγετε συνεχώς τις ίδιες πρακτικές».

Εβαλε ευθέως προσωπικά κατά του Προέδρου της Βουλής, Ν.Κακλαμάνη. «Είχε το θράσος να κάνει αυτήν την ανακοίνωση. Το 2022, όταν ξαναήρθε η ΕΥΠ στη Βουλή, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Καραγκούνης, είπε βγαίνοντας: «Αποσαφηνίστηκε ότι ουδέποτε ο πρωθυπουργός ή το γραφείο του ενημερώθηκε ή ενημερώθηκαν για καμιά απολύτως άρση», και διάφορα άλλα.

Τότε γιατί δεν κάνατε τίποτα; Γιατί; Α λα καρτ;

Τώρα που μάθαμε την αλήθεια απόρρητο και τότε σκοτάδι;

Δεν έχετε όριο στη φαυλότητα», τόνισε και συνέχισε: «Απειλεί την εθνική ασφάλεια η αλήθεια από το στόμα του διοικητή της ΕΥΠ, αλλά δεν την απειλεί ο δημόσιος εκβιασμός του κ. Ντίλιαν για τον κ. Μητσοτάκη.

Απειλεί την εθνική ασφάλεια η αλήθεια από το στόμα του διοικητή ΕΥΠ, αλλά δεν απειλεί την εθνική ασφάλεια ότι κάποιοι έχουν υποκλέψει υλικό από τους τέσσερις αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν κάνετε τίποτα.

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με τις α λα καρτ ευαισθησίες, όταν στο δικαστήριο πριν από μερικές εβδομάδες ο κ. Τρίμπαλης είπε στο ακροατήριο ότι είχε από τον κ. Λαβράνο τις ερωτήσεις που του έκαναν μετά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή, δεν ενοχληθήκατε για να διατάξετε έρευνα για το ποιος οργάνωσε τη χάλκευση ενός ανώτατου θεσμού του ελληνικού κοινοβουλίου;

Όταν υπήρξαν διαρροές καταθέσεων στην εξεταστική επιτροπή,- τότε, το 2022-, δεν ενοχληθήκατε;

Ή μάλλον δεν θα ενοχληθείτε ούτε αύριο; Όταν ακούω από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι πιθανό σενάριο η εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές που εγκρίθηκε το 2022 με 120 ψήφους, αύριο να εγκριθεί με 151.

Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι επικίνδυνοι και πρέπει να φύγουν και είναι στο χέρι το δικό μας και σύσσωμου του ελληνικού λαού».

«Το σκάνδαλο της γαλάζιας συμμορίας που καταλήστεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκάλυψε με τον πιο ωμό τρόπο ότι εδώ και επτά χρόνια στη χώρα οικοδομούνται δύο διαφορετικές «Ελλάδες», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και συμπλήρωσε: «Από τη μία πλευρά, υπάρχει η Ελλάδα των ισχυρών και των «ημετέρων» κι από την άλλη των σκληρά εργαζομένων, του μόχθου και της καθημερινής αγωνίας. Η Ελλάδα του αγρότη, που ξυπνά πριν χαράξει και δεν ξέρει πότε θα πληρωθεί. Του κτηνοτρόφου που βλέπει το ζωικό του κεφάλαιο να αφανίζεται και αισθάνεται ότι το κράτος τον έχει εγκαταλείψει».

Υποστήριξε ότι επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, το χάσμα ανάμεσα σε αυτές τις δύο Ελλάδες ολοένα και μεγαλώνει πάντα προς όφελος όσων έχουν «κονέ» με το σύστημα εξουσίας του Μεγάρου Μαξίμου.

«Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να τελειώνουμε οριστικά με τον πελατειασμό και τις παλαιοκομματικές πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

« Η πολιτική αλλαγή δεν είναι απλώς ένα κομματικό σύνθημα. Είναι κοινωνική ανάγκη. Είναι δημοκρατικό καθήκον», τόνισε ενω κατηγόρησε τον πρωθυπουργό που «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν ντρέπεται για τη λεηλασία των αγροτικώνεπιδοτήσεων επί ημερών του.

Περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση στον αγροτικό κόσμο που συνεπάγεται γενικευμένη οικονομική ασφυξία και πως « σε αυτό το χάος, η κυβέρνηση παρουσιάζει ως «μεταρρύθμιση» τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Την ώρα που το σχέδιο δράσης για την ανασυγκρότηση του Οργανισμού δεν έχει ακόμη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις πληρωμές να τελούν υπό ευρωπαϊκή επιτήρηση. Ούτε καν η μετάβαση στην ΑΑΔΕ δεν έχει λάβει την απαιτούμενη πιστοποίηση».

«Πήρατε έναν οργανισμό πληρωμών και τον παραδώσατε σε έναν φοροεισπρακτικό μηχανισμό», παρατήρησε ο κ. Ανδρουλάκης. «Αυτή είναι η συνολική εικόνα της κυβέρνησής σας στον πρωτογενή τομέα. Διοικητική διάλυση. Θεσμική απαξίωση. Πολιτική ανικανότητα. Το μόνο που υπάρχει είναι μια συνεχής διαχείριση κρίσεων, καθυστερήσεων και σκανδάλων», συμπλήρωσε.