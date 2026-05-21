Κωνσταντοπούλου στην πρόταση προανακριτικής για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είστε βουτηγμένοι στη διαφθορά και τη διαπλοκή

«Κύριε Μητσοτάκη δεν μπορείτε να συναντηθείτε στη Βουλή με την αντιπολίτευση γιατί είστε απασχολημένος να “κολυμπάτε” στον βούρκο της τοξικότητας, της λάσπης που ρίχνετε στους αντιπάλους σας και να τρέχετε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στις λεωφόρους τις διαφθοράς και της διαπλοκής, έχοντας ως “καύσιμο”, την υπερχειλή αλαζονεία σας και είναι τόσο πολύ το “καύσιμο” που θα προσκρούσετε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον τοίχο που βρίσκεται στο τέλος αυτής της διαδρομής. Όμως μπορείτε να είστε ήσυχοι, μετά τον τοίχο, υπάρχουν κάγκελα για να σας κρατήσουν», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια της πρότασης για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά των πρώην υπουργών κ.κ. Λιβανού και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «είναι ασύλληπτος ο τρόπος με την οποίο προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης από τη μία πλευρά να αντιστρέψει την πραγματικότητα, από την άλλη πλευρά να πετάξει από το τρένο κατά κυριολεξία όποιους χρειάζεται “να κάψει” και από την άλλη πλευρά να προστατεύσει τους δικούς του όπου μπορεί, την ίδια ώρα που η κοινοβουλευτική ομάδα και συνολικά το κόμμα της ΝΔ, συγκλονίζεται από την εσωτερική κρίση, τις καταγγελίες στελεχών για το τι πραγματικά σημαίνει το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη. Αυτό ακριβώς το οποίο είδαμε στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι «και οι τέσσερεις βουλευτές της ΝΔ στις Σέρρες είναι μπλεγμένοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ» κάτι που όπως σημείωσε αυτό «αποκαλύπτει έναν φοβερό ανταγωνισμό ποιος θα κάνει τις περισσότερες εξυπηρετήσεις, για να μπορέσει επικρατήσει του φοβερού ανταγωνισμού που πράγματι, υπάρχει ώστε να φτάσουμε να αρθεί η ασυλία Καραμανλή για κακούργημα, όχι για το πρώτο που έπρεπε να διωχθεί, για το κακούργημα του εγκλήματος των Τεμπών, αλλά για το κακούργημα του ΟΠΕΚΕΠΕ». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απευθυνόμενη στην κ. Αραμπατζή της ΝΔ, είπε ότι «για τους σταυρούς, κάνατε έναν διαγωνισμό ρουσφετιών, στην πλάτη των απλών αγροτών, αυτών που σήμερα, όχι δεν πληρώνονται αλλά διώκονται για τις κινητοποιήσεις τους».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την άποψη ότι η κ. Αραμπατζή θα έπρεπε να εμείνει στην αρχική της θέση και «να ελεγχθεί η υπόθεση από τα δικαστήρια» και να μην συμπράξει «σε άλλη μία κωλοτούμπα και σε άλλη μία μεθόδευση».

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα λάβει την απάντηση του ελληνικού λαού στις επόμενες εθνικές εκλογές ενώ επανέλαβε ότι η κυβέρνηση κινείται με «ιλιγγιώδη αλαζονεία». «Συνεχίστε να μας λέτε ότι ο ρόλος του βουλευτή είναι να κάνει ρουσφέτια και ρουσφετάκια και θα δείτε ο λαός πώς θα κρίνει… Σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, χάρη στην αντιπολίτευση που κάναμε, είδε ο κόσμος ακριβώς την εικόνα της διαφθοράς. Είδε ότι δεν υπάρχουν άριστοι αλλά άχρηστοι», συμπλήρωσε.

Η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι «είναι ξεκάθαρο πια ότι η εγκληματική οργάνωση βρίσκεται εν πλήρη δράση και μέσα στη Βουλή, το αποδεικνύουν σειρά από ψηφοφορίες συγκάλυψης, με την απόκρουση και μπλοκάρισμα της προανακριτικής επιτροπής για τη σύμβαση 717, με την απόκρουση και το μπλοκάρισμα της πλήρους διερεύνησης της εξεταστικής επιτροπής για τα Τέμπη, με τις μεθοδεύσεις για τον Τριαντόπουλο που εδώ και ενάμισι χρόνο πάει στον φυσικό του δικαστή αλλά ακόμη είναι στην προδικασία, με τις μεθοδεύσεις για τον Καραμανλή που επίσης εδώ και ενάμισι χρόνο πάει στο φυσικό του δικαστή και δεν έχει κληθεί ούτε σε απολογία, με την απόρριψη των προανακριτικών για Τέμπη, για ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «τελικά αποδεικνύεται ότι είστε βουτηγμένοι σε αυτή τη βρωμιά, στη διαφθορά και τη διαπλοκή και θέλετε να μας πείσετε ότι τα ρουσφέτια είναι κάποια αρχαία παράδοση και ότι από καταβολής κόσμου οι εκλεγμένοι βουλευτές επιδίδονται σε διάφορες δραστηριότητες, την ίδια ώρα που καταδιώκουν αυτούς που ερευνούν».