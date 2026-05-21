Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος που θώπευε κοπέλες μέσα σε αστικά λεωφορεία

Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από καταγγελία 21χρονης φοιτήτριας για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσα σε αστικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα κάλεσε το 100, καταγγέλλοντας ότι ο άνδρας την πλησίασε εντός του λεωφορείου και άρχισε να τη θωπεύει.

Όταν ο 22χρονος κατέβηκε από το λεωφορείο, η 21χρονη τον ακολούθησε, ενώ παράλληλα είχε ήδη ενημερώσει την Άμεση Δράση για το περιστατικό.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης έδωσε εντολή σε αστυνομικούς της ομάδας Ζ να μεταβούν άμεσα στο σημείο. Οι αστυνομικοί κινήθηκαν προς την Πλατεία Αριστοτέλους και, έπειτα από υπόδειξη της καταγγέλλουσας, πέρασαν χειροπέδες στον 22χρονο.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά του συλληφθέντα κατέθεσε και φίλη της 21χρονης, η οποία φέρεται να είχε δεχθεί παρενόχληση από το ίδιο άτομο σε προγενέστερο χρόνο.