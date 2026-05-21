MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος που θώπευε κοπέλες μέσα σε αστικά λεωφορεία

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από καταγγελία 21χρονης φοιτήτριας για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσα σε αστικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα κάλεσε το 100, καταγγέλλοντας ότι ο άνδρας την πλησίασε εντός του λεωφορείου και άρχισε να τη θωπεύει.

Όταν ο 22χρονος κατέβηκε από το λεωφορείο, η 21χρονη τον ακολούθησε, ενώ παράλληλα είχε ήδη ενημερώσει την Άμεση Δράση για το περιστατικό.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης έδωσε εντολή σε αστυνομικούς της ομάδας Ζ να μεταβούν άμεσα στο σημείο. Οι αστυνομικοί κινήθηκαν προς την Πλατεία Αριστοτέλους και, έπειτα από υπόδειξη της καταγγέλλουσας, πέρασαν χειροπέδες στον 22χρονο.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά του συλληφθέντα κατέθεσε και φίλη της 21χρονης, η οποία φέρεται να είχε δεχθεί παρενόχληση από το ίδιο άτομο σε προγενέστερο χρόνο.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επιστρέφει από σήμερα για 3η συνεχόμενη χρονιά η “Μικρή Ολυμπιάδα” στην Τριανδρία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Βορίδης: Ο Μητσοτάκης έχει κατατροπώσει τον Ανδρουλάκη στο χώρο του μεταρρυθμιστικού κέντρου – Τι είπε για το κόμμα Τσίπρα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Hellenic Train: Προσωρινή αναστολή δρομολογίων στην γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο-Ορεστιάδα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να παρευρεθεί στο Final Four της Euroleague στην Αθήνα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οι αστυνομικοί καταγγέλουν σοβαρή υποστελέχωση στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ευόσμου-Κορδελιού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ληστές μπουκάρουν με όπλο σε ψιλικατζίδικο και απειλούν τον υπάλληλο – Βίντεο ντοκουμέντο