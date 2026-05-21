MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ελένη Ράντου για Βασίλη Παπακωνσταντίνου: Δύσκολο να ζεις με έναν μύθο, έχουμε περάσει τρεις κρίσεις

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ελένη Ράντου και Βασίλης Παπακωνσταντίνου είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz και 32 χρόνια μετά τον γάμου τους, η δημοφιλής ηθοποιός κάνει τον απολογισμό της σχέσης τους. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Τάσο Τρύφωνος για την εκπομπή «Τετ α Τετ», ανέφερε πως είναι δύσκολο να ζεις με έναν «μύθο».

Αποκάλυψε πως ο γάμος τους δοκιμάστηκε σοβαρά τρεις φορές στο παρελθόν. Οι δυο τους όμως ξεπέρασαν τις κρίσεις και παρέμειναν μαζί, σταθερά δίπλα στο παιδί τους. Όπως ανέφερε η Ελένη Ράντου, τόσο εκείνη όσο και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, έχουν πει ελάχιστα ψέματα ο ένας στον άλλο.

Στο τρέιλερ της συνέντευξης που θα μεταδοθεί το Σάββατο 23 Μαΐου, η Ελένη Ράντου αναφέρει: «Πρέπει η γυναίκα να περάσει τα 50 για να της πουν το respect. Εγώ έφτασα στα 60 για να πάρω το respect. Υπάρχουν στιγμές που νομίζω ότι μπορεί να σταματήσει η καρδιά μου παίζοντας. Ένιωθα ότι είμαι ένα βάρος, πάντα. Και οικονομικό και ψυχικό», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Αναφερόμενη στον γάμο της με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, η Ελένη Ράντου εξομολογήθηκε: «Περισσότερο φροντιστική είμαι εγώ προς τον Βασίλη παρά ο Βασίλης προς εμένα. Όσο λατρεία μπορεί να έχεις σε έναν μύθο, τόσο δύσκολο είναι να ζεις με έναν μύθο. Έχουμε περάσει τρεις κρίσεις. Παλιά μας χώριζαν κάθε τρεις μήνες. Με τα χρόνια, νομίζω έχουμε πει ελάχιστα ψέματα ο ένας στον άλλο».

Προ ημερών η Ελένη Ράντου παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στη Νίκη Λυμπεράκη για το Mega. Η βόλτα της Ελένης Ράντου ξεκίνησε από το Αιγάλεω, τη γειτονιά όπου μεγάλωσε. Μάλιστα, θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια και τις εμπειρίες που τη σημάδεψαν.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου Ελένη Ράντου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΘΝΙΚΑ 20 ώρες πριν

Διάβημα του ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για την συμπεριφορά του Υπ. Εθνικής Ασφάλειας στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Καραγκούνης: Δεν θα κόψουμε συντάξεις, ούτε θα ζητήσουμε αναδρομικά από τους συνταξιούχους χηρείας – Οι αλλαγές στα βαρέα και ανθυγιεινά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Μαρία Καρυστιανού: Ανακοινώνει σήμερα το κόμμα της από τη Θεσσαλονίκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ώρα πριν

ΔΕΗ – PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Μίλτος Καρατζάς: Είχα πάθει σοβαρή ουρολοίμωξη, ήμουν 13 μέρες διασωληνωμένος και 5 εβδομάδες σε κώμα

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Μήνυμα Τραμπ προς το Ιράν: Θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε;