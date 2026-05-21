Θεσσαλονίκη: Εντυπωσίασε το μονοθέσιο της Aristotle Racing Team με τέρμα τα γκάζια στη ΔΕΘ – Δείτε βίντεο

Σε ρυθμούς αγώνων ταχύτητας κινήθηκε σήμερα η Θεσσαλονίκη, με το αγωνιστικό μονοθέσιο της φοιτητικής ομάδας Aristotle Racing Team – ART να ανεβάζει στροφές εντός της ΔΕΘ και να ξεσηκώνει μικρούς αλλά και μεγάλους.

Πρόκειται για το τελευταίο αγωνιστικό μονοθέσιο της ART με το οποίο τα τελευταία χρόνια η ομάδα του ΑΠΘ έχει αγωνιστεί σε αγώνες του εξωτερικού. Σήμερα το πρωί το μονοθέσιο, με τον οδηγό του Ονούφριο Παρδαλογιάννη, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επίδειξη εντός των χώρων της ΔΕΘ, στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum που πραγματοποιείται στην Έκθεση.

«Γενικά, το αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ γρήγορο. Απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση και σωματική ικανότητα για να οδηγηθεί στους αγώνες, αλλά το έχω λατρέψει», ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο οδηγός του μονοθεσίου.

Στόχος της Aristotle Racing Team ήταν να παρουσιαστεί στο κοινό της Θεσσαλονίκης το μονοθέσιο της ομάδας το οποίο έχει λάβει μέρος σε αγώνες στο εξωτερικό. Τη δική της εμπειρία από τη συμμετοχή της στην ART περιέγραψε, στο περιθώριο της εκδήλωσης, η Ελένη από την ομάδα των ηλεκτρονικών της ΑΡΤ.

“Στην υποομάδα των ηλεκτρονικών ασχολούμαστε με ό,τι έχει να κάνει με τα ρεύματα του μονοθεσίου. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε τις δικές μας πλακέτες για τη διαχείριση των δεδομένων, για οποιαδήποτε λειτουργία θέλουν οι υπόλοιπες υποομάδες να εξυπηρετήσουμε. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε επίσης όλη την καλωδίωση του μονοθεσίου, είναι όλα κατασκευασμένα από φοιτητές, και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για τις υπόλοιπες υποομάδες”., ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Aristotle Racing Team αποτελεί μια δυναμική φοιτητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η οποία συνδυάζει την επιστημονική γνώση, τη μηχανολογική καινοτομία, την ομαδική εργασία και την πρακτική εφαρμογή της μηχανικής στον απαιτητικό χώρο του σχεδιασμού και της κατασκευής αγωνιστικών οχημάτων. Μέσα από τη δραστηριότητά της, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αποκτούν πολύτιμη εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης σύνθετων τεχνολογικών συστημάτων, ενισχύοντας τη σύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την έρευνα, την καινοτομία και τη βιομηχανική εφαρμογή.