Βουλή: Καταψηφίστηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό-Αραμπατζή

Απορρίφθηκαν οι δύο προτάσεις που είχαν κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ και τους ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη βάση της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, στη μυστική ψηφοφορία ψήφισαν 286 βουλευτές για τον Σπήλιο Λίβανο, με την πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τον Σπήλιο Λιβανό να συγκεντρώνει 127 θετικές ψήφους, έναντι 152 «κατά» και 1 «παρών».

Η πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστερά για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λίβανο συγκέντρωσε 128 θετικές ψήφους, έναντι 152 «κατά». Στην κάλπη βρέθηκαν 5 άκυρα ψηφοδέλτια και ένα λευκό.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη Φωτεινή Αραμπατζή συγκέντρωσε 129 θετικές ψήφους, έναντι 152 «κατά» και 2 «παρών». Η πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστερά συγκέντρωσε 130 θετικές ψήφους, έναντι 152 «κατά». Στην κάλπη βρέθηκαν ένα άκυρο και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.

Επειδή καμία από τις προτάσεις των κομμάτων για τους δύο πρώην υπουργούς δεν συγκέντρωσε τον ελάχιστο αριθμό των 151 θετικώς ψήφων, απορρίφθηκαν.