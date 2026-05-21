MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Έκτακτες εργασίες επισκευής φωτεινής σηματοδότησης σε δύο κόμβους αύριο στο κέντρο

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Έκτακτες εργασίες επισκευής φωτεινής σηματοδότησης (αντικατάστασης ιστών) στους κόμβους Μ. Αλεξάνδρου – Φ. Νίκογλου και Πόντου – Μητροπολίτου Κυδωνίων – Γκόνη θα εκτελέσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.

Συγκεκριμένα, οι έκτακτες εργασίες θα εκτελεστούν στους κόμβους α) Μεγάλου Αλεξάνδρου με Φιλίππου Νίκογλου από τις 10:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ. και στη συνέχεια β) Πόντου με Μητροπολίτου Κυδωνίων και Καπετάν Γκόνη από τις 11:30 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών οι φωτεινοί σηματοδότες του κόμβου θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων θα γίνεται από Τροχονόμο της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με την οποία έχει γίνει σχετική συνεννόηση για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Μητσοτάκης: “Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα της χώρας για υποσχέσεις επιστημονικής φαντασίας”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Ζαχαράκη για φοιτητικές εστίες: 10.000 νέες κλίνες και ανακαίνιση τωρινών – Η επόμενη 5ετία θα είναι χρόνια υλοποίησης αλλαγών

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Εργασίες καθαρισμού ερείσματος και αποψίλωσης δέντρων και σήμερα στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Όρια Ν. Καβάλας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

ΔΕΗ – PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Bloomberg: Ιράν και Ομάν συζητούν μόνιμα διόδια στα Στενά του Ορμούζ

EUROBANK 6 ώρες πριν

Επίσημη έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Eurobank στην Ινδία