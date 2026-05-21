Νέα καταγγελία για τον γιατρό με το “φακελάκι”: “Ήρθε μετά το χειρουργείο και μου ζήτησε λεφτά για την ομάδα του”

Νέα καταγγελία έρχεται στο φως για τον γιατρό που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας μετά το βίντεο που καταγράφηκε μέσα σε νοσοκομείο και τον δείχνει να ζητά «φακελάκι» από ασθενή πριν χειρουργηθεί.

Άνδρας που υποστηρίζει ότι χειρουργήθηκε από τον ίδιο γιατρό το καλοκαίρι του 2025, περιγράφει στο newsit.gr πως βίωσε, όπως καταγγέλλει, παρόμοια πίεση για να δώσει χρήματα λίγο πριν αλλά και αμέσως μετά την επέμβασή του.

Όπως καταγγέλλει, ο γιατρός μπήκε στον θάλαμο πριν από το χειρουργείο και άφησε να εννοηθεί ότι ζητούσε χρήματα, ενώ στη συνέχεια έκανε επανειλημμένες «κρούσεις» στον πατέρα του όσο εκείνος βρισκόταν στο χειρουργείο.

«Το προηγούμενο καλοκαίρι υποβλήθηκα κι εγώ σε έκτακτο χειρουργείο σκωληκοειδίτιδας. Ο συγκεκριμένος γιατρός ήρθε μέσα στο θάλαμο πριν το χειρουργείο και μας έδινε τάχα οδηγίες πώς θα γίνει το χειρουργείο. Στη συνέχεια έκανε συνεχείς κρούσεις στον πατέρα μου χωρίς εκείνος να του δίνει σημασία. Όσο ήμουν στο χειρουργείο πήγε 2 με 3 φορές να τον βρει και του έλεγε ότι όλα πάνε καλά», είπε ο άνδρας που καταγγέλλει ακόμη ένα περιστατικό με φακελάκι.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως μετά το χειρουργείο, ενώ ακόμη βρισκόταν υπό την επήρεια της νάρκωσης, ο γιατρός εμφανίστηκε ξανά στο δωμάτιό του ζητώντας -όπως λέει- χρήματα για «την ομάδα του, ήθελε 100 με 150 ευρώ».

«Μόλις βγήκα και ενώ ο πατέρας μου δεν του είχε δώσει τίποτα και εγώ μισοκοιμισμένος από το χειρουργείο, ήρθε στο δωμάτιο πάνω από το κεφάλι μου και με πίεζε να δώσω κάτι για την ομάδα του, λέει… 100 με 150 ευρώ, ότι θέλω. Τα λεφτά τα έδωσα και μετά εξαφανίστηκε. Μεγάλο λάθος που του τα έδωσα και δεν τον κατήγγειλα τότε, τώρα όμως θα το καταγγείλω», συμπλήρωσε.

Και συνεχίζει, υποστηρίζοντας πως ο γιατρός ακολουθούσε συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης απέναντι στους ασθενείς και τους συγγενείς τους.

«Ακολουθούσε το ίδιο μοτίβο με όλους καθώς έλεγε και σε εμένα τα ίδια: “Εγώ δεν θέλω, για την ομάδα μου”. Αν και εμένα μου έλεγε “να δώσεις στην ομάδα μου” και όχι όπως στο βίντεο που ρωτάει αν είναι καλά τα 100 ευρώ».

Τέλος, αναφέρεται και στις συζητήσεις που όπως λέει, γίνονταν μεταξύ συνοδών-ασθενών για τον τρόπο ζωής του γιατρού.

«Πράγματι έχει Πόρσε Καγιέν και το συζητούσαμε πριν το χειρουργείο στην αναμονή, αλλά για να είμαι δίκαιος είναι αυτοκίνητο 20ετίας και όχι κάποιο από τα καινούρια που κοστίζουν όσο ένα διαμέρισμα».

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις, ενώ οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) που έχει διαταχθεί για τον γιατρό αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες, με τον ίδιο να απομακρύνεται από το νοσοκομείο και να αναστέλλονται τα καθήκοντα του.

