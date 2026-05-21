Πορτογαλία: Συνελήφθη η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο της παιδιά σε δάσος στη Λισαβόνα

Η μητέρα των δύο μικρών αγοριών που βρέθηκαν μόνα το βράδυ της Τρίτης σε έναν αυτοκινητόδρομο της νότιας Πορτογαλίας, συνελήφθη σήμερα στη Φάτιμα, ανακοίνωσε η πορτογαλική αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των πορτογαλικών αρχών, «μια γυναίκα ηλικίας 41 ετών και ένας άνδρας 55 ετών», τα στοιχεία των οποίων δεν δημοσιοποιήθηκαν, συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι «στο συμβάν με τα δύο ανήλικα παιδιά».

Τα νήπια, ηλικίας 4 και 5 ετών, εντοπίστηκαν το βράδυ της Τρίτης από έναν διερχόμενο οδηγό κοντά στον δημόσιο δρόμο της κοινότητας Αλκάσερ ντου Σαλ.

Η Δικαστική Αστυνομία της Πορτογαλίας ανέφερε ότι οι δύο συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για κακομεταχείριση, έκθεση και κίνδυνο και εγκατάλειψη των παιδιών.

