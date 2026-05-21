Πρόκληση από την κρατική ραδιοτηλεόραση των Σκοπίων: "Η Μακεδονία επιστρέφει στην Eurovision"

Τα Σκόπια επιστρέφουν στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2027. Την ανακοίνωση έκανε σήμερα, Πέμπτη 21/5, ο Γενικός Διευθυντής του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα MRT, Ζόραν Ρίστοσκι, κατά τη διάρκεια δημόσιας συνεδρίασης του Προγραμματικού Συμβουλίου του σταθμού.

Η απόφαση αυτή, αν και καλλιτεχνική, συνοδεύεται από έντονο πολιτικό παρασκήνιο και μια ξεκάθαρη, συστηματική παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Η ανακοίνωση της επιστροφής έφερε ξανά στην επιφάνεια την εσκεμμένη άρνηση των επίσημων οργάνων της γειτονικής χώρας να συμμορφωθούν με τις διεθνείς τους δεσμεύσεις. Κατά την επίσημη ενημέρωση, ο διευθυντής του MRT χρησιμοποίησε προκλητικά τον όρο «Μακεδονία», γραμμή την οποία ακολούθησαν αμέσως τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης.

Ενδεικτικό είναι το δημοσίευμα της ιστοσελίδας Lider.mk, το οποίο κυκλοφόρησε με τον άκρως προκλητικό τίτλο «Η Μακεδονία επιστρέφει στη Eurovision». Η ενέργεια αυτή δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο φραστικό ατόπημα αλλά μια δομική παραβίαση.

