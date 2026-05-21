Άγρια κόντρα Ανδρουλάκη-Φλωρίδη: “Κοιτάξτε με στα μάτια, μην ντρέπεστε” – “Το Κράτος Δικαίου λειτουργεί στον ύψιστο βαθμό”

Με αντικείμενο τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ κορυφώθηκε η αντιπαράθεση στην Ολομέλεια της Βουλής, ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

«Σφήνα» στην κόντρα μπήκε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης που εδώ και 3,5 χρόνια, όπως είπε, δέχεται τη «λάσπη», την «απαξίωση», τα «υπονοούμενα» και τις «προσωπικές επιθέσεις» επειδή τόλμησε να αποκαλύψει το «παρακράτος», όπως είπε.

Στον απόηχο της κόντρας που έχει ξεσπάσει για τις διαρροές από την χθεσινή απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι όλα «κατέρρευσαν» μετά την ακρόαση του διοικητή τη ΕΥΠ.

«Μας είπε ο Θεμιστοκλής Δεμίρης πως δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησής μου και πως δεν υπάρχει καταγραφή. Έχει όρια η πολιτική σας απατεωνιά; Είναι ικανή για όλα η ΝΔ», όπως εκτίμησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Μπροστά στο δημοκρατικό μου καθήκον να ενημερώσω τον ελληνικό λαό, δεν καταλαβαίνω από απειλές ούτε από δεξιούς τραμπουκισμούς. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια; Η αλήθεια βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα; Όχι. Βλάπτει το ψέμα και το Μέγαρο Μαξίμου», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Παράλληλα στράφηκε ευθέως και κατά του Νικήτα Κακλαμάνη που προανήγγειλε έρευνα για την πηγή των διαρροών, καταλογίζοντάς του «α λα καρτ ευαισθησία» και «θράσος».

Φλωρίδης: Η διάταξη που παραβιάστηκε χθες από τον Ανδρουλάκη δημιουργεί τεράστιο πολιτικό πρόβλημα

Eστιάζοντας στη διαρροή απόρρητων πληροφοριών από την κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών, ο υπουργός Δικαιοσύνης έκανε λόγο για «βαθύτατη προσβολή» και «τεράστιο πολιτικό πρόβλημα» που δημιουργεί.

«Δεν θα μπω στη συζήτηση για τις ποινικές ευθύνες, δεν χωρά αυτή η συζήτηση, αλλά υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Φλωρίδης.

Στην ανταπάντησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθύνθηκε σε προσωπικό τόνο στον υπουργό λέγοντας: «Κοιτάξτε με στα μάτια, με γνωρίζετε κοντά τρεις δεκαετίες. Ελάτε στη θέση μου. Κοιτάξτε με στα μάτια, μην ντρέπεστε. Με πρακτοριλίκια και με χυδαιότητες με απειλούν εδώ και τέσσερα χρόνια και χθες αποδείχθηκε η κοροϊδία! Εσείς τι θα κάνετε;», τον ρώτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι διαρροές δεν απειλούν την εθνική ασφάλεια, αλλά το «παρακράτος».

«Δεν θα σιωπήσω, η διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα-μεσημέρι», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης, μιλώντας για «ορφανά του Καρατζαφέρη» και το «γενιτσαρικό τάγμα» εντός της κυβέρνησης.

«Το Κράτος Δικαίου λειτουργεί στον ύψιστο βαθμό. Προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ο κύριος Ανδρουλάκης, δικαιώθηκε όπως λέτε, η απόφαση του ΣτΕ λετε πως τον έχε δικαιώσει. Ποιο θέμα Κράτους Δικαίου υπάρχει λοιπόν;», απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Φλωρίδης σε Ζωή: «Πλησιάζετε προς το παγκάκι του Γιώργου Κωνσταντίνου»

Καθόλη τη διάρκεια της ομιλίας του ο υπουργός Δικαιοσύνης δεχόταν διακοπές από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας που μεταξύ άλλων τον αποκαλούσε «φασίστα», «τοποτηρητή» τονίζοντας ότι δεν είναι βουλευτής, ενώ έχει διαπράξει «κακουργήματα».

«Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Είμαι δικηγόρος, δεν έχω επιστημονική κατάρτιση…. Για λόγους πολιτικής αισθητικής, και γενικότερα αισθητικής, δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σας…», σχολίασε τότε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Παίρνοντας τον λόγο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε νέα ολομέτωπη επίθεση. «Είστε ταγμένος στη συγκάλυψη που υπηρετείτε και σας έχει πάρει είδηση και η Ευρωπαία Εισαγγελέας και το Πανελλήνιο» του είπε, ενώ στη συνέχεια διερωτήθηκε: «Στο χωριό σας το Σταυροχώρι, ποιος ήταν πρόεδρος επί Χούντας; Έχετε καμία σχέση; Από εκεί μάλλον μάθατε πως δουλεύει το παρακράτος».

Τότε ο Γιώργο Φλωρίδης επικαλέστηκε την ταινία του ελληνικού κινηματογράφου «Ξύπνα Βασίλη» για να απαντήσει στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και τη γνωστή σκηνή με τον ηθοποιό Γιώργο Κωνσταντίνου φωνάζει «κικιρίκου» πάνω σε ένα παγκάκι.

«Κυρία Κωνσταντοπούλου. Υπάρχει μια ελληνική κωμωδία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, υπάρχει μια σκηνή στην οποία έχει ανέβει σε ένα παγκάκι. Μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζετε επικίνδυνα σε αυτό παρόλο που η Βουλή δεν έχει παγκάκια….», σχολίασε ο Γιώργος Φλωρίδης, ενημερώνοντάς την μάλιστα πως έχει διαβιβαστεί και νέα δικογραφία εις βάρος της, προκαλώντας την οργισμένη αντίδρασή της από τα έδρανα.