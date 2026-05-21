LIVE η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Το νέο της κόμμα ανακοινώνει το απόγευμα της Πέμπτης (21/5) η Μαρία Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιείται στο Ολύμπιον στις 18:30, παρουσιάζεται το όνομα του πολιτικού φορέα, ο οποίος θα λέγεται «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» και έπειτα αναμένεται να παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες του πολιτικού σχηματισμού, καθώς και η οργανωτική του δομή.

Στην κορυφή της σελίδα που υπογράφουν οι πολίτες που δίνουν το «παρών» στην πλατεία Αριστοτέλους αναγράφεται: “Ιδρυτικά μέλη υπογράφοντα την από 17.05.2026 Ιδρυτική Διακήρυξη του πολιτικού κόμματος με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών»”.

