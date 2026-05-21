Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες ΙΧ αυτοκίνητο στην Χαλκηδόνα – Επί τόπου η Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι στην Πυροσβεστική, έπειτα από κλήση για φωτιά σε ΙΧ αυτοκίνητο στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά στο ΙΧ ξέσπασε -κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- λίγο πριν τις 14:00 σε περιοχή του δήμου Χαλκηδόνος. Επί τόπου έσπευσαν για την κατάσβεση επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Τέλος από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο όχημα, ωστόσο δεν κινδύνεψε κανείς.