MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρούμπιο: “Ανέφικτη” μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν αν επιβληθούν διόδια στα Στενά του Ορμούζ

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μια πιθανή διπλωματική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα ήταν πρακτικά ανέφικτη, εάν η Τεχεράνη προχωρούσε στην επιβολή συστήματος διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Παράλληλα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ εξέφρασε την ελπίδα ότι η επίσκεψη του αρχηγού του πακιστανικού στρατού στο Ιράν θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και στην προώθηση διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Όπως ανέφερε, υπάρχουν ενδείξεις προόδου στη διαδικασία.

«Πιστεύω ότι οι Πακιστανοί θα μεταβούν στην Τεχεράνη σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα προωθήσει τα πράγματα», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Σε πιο αιχμηρό τόνο, ο Ρούμπιο εξαπέλυσε επίθεση σε χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τις ότι «αρνούνται να κάνουν το παραμικρό» για να στηρίξουν τις ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν.

Λίγο πριν αναχωρήσει για τη Σουηδία, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, σημείωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δεν ζητά να στείλουν στρατεύματα ή μαχητικά αεροσκάφη», ωστόσο υποστήριξε πως ορισμένοι σύμμαχοι αποφεύγουν οποιαδήποτε συνεισφορά, προσθέτοντας: «Αυτό μας έχει ενοχλήσει πολύ».

Ιράν Μάρκο Ρούμπιο Στενά Ορμούζ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Προσοχή! Μην καταναλώσετε αυτό το μπιφτέκι κοτόπουλου, βρέθηκε σαλμονέλα – Ανακαλείται από την αγορά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Μητσοτάκης από τη Σπάρτη: Η κυβέρνησή μας στηρίζει το ΕΣΥ με έργα και όχι με λόγια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

LIVE η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων 50 πρόσωπα – Αύριο δίνουν εξηγήσεις οι βουλευτές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

“Είπα να δώσουν από 50 ευρώ στους βοηθούς” ισχυρίζεται ο αναισθησιολόγος που κατηγορείται ότι ζήτησε “φακελάκι” από ασθενή

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Έντονη διαφωνία Τραμπ- Νετανιάχου για το Ιράν: Η πρόταση των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις και η αντίδραση του Ισραήλ