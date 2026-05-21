MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Στον 33χρονο γιατρό ανήκει η σορός που βρέθηκε στα Χανιά

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στον Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος αγνοούνταν εδώ και έξι μήνες, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση στο χωριό Τζιτζιφέ στον Αποκόρωνα Χανίων το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr τη σορός εντόπισε βοσκό της περιοχής και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστική και ιατροδικαστής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια θανάτου του 33χρονου γιατρού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, τα οποία θα αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η σορός του 33χρονου εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, όμως υπήρξαν ενδείξεις, κυρίως στην ενδυμασία, που από την πρώτη στιγμή παρέπεμπαν στον Αλέξη Τσικόπουλο.

Χανιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 23 ώρες πριν

Ψυχολόγοι αποκαλύπτουν: Τι σημαίνει για τον χαρακτήρα σου όταν περνάς με αναμμένο πορτοκαλί στο φανάρι

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 13 ώρες πριν

Κοζάνη: Ζαρκάδι διέσχισε κολυμπώντας τη λίμνη Πολυφύτου, το κατέγραψε ψαράς με το κινητό του – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Πρόκληση από την κρατική ραδιοτηλεόραση των Σκοπίων: “Η Μακεδονία επιστρέφει στην Eurovision”

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

Το απίστευτο ποσό που κέρδισε η ΕΡΤ από τον διαγωνισμό της Eurovision

ΔΙΕΘΝΗ 26 λεπτά πριν

Axios: Oι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν εντός 30 ημερών από την λήξη του πολέμου – Στο επίκεντρο πυρηνικό πρόγραμμα και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Εργασίες καθαρισμού ερείσματος και αποψίλωσης δέντρων και σήμερα στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Όρια Ν. Καβάλας