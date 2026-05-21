Στον 33χρονο γιατρό ανήκει η σορός που βρέθηκε στα Χανιά

Στον Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος αγνοούνταν εδώ και έξι μήνες, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση στο χωριό Τζιτζιφέ στον Αποκόρωνα Χανίων το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr τη σορός εντόπισε βοσκό της περιοχής και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστική και ιατροδικαστής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια θανάτου του 33χρονου γιατρού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, τα οποία θα αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η σορός του 33χρονου εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, όμως υπήρξαν ενδείξεις, κυρίως στην ενδυμασία, που από την πρώτη στιγμή παρέπεμπαν στον Αλέξη Τσικόπουλο.